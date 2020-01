Brandon s'acosta al Girona

El Girona continua treballant per tancar diversos reforços que li permetin redreçar el rumb a la Lliga aquesta segona volta. El club té clar que ha d'incorporar com a mínim un parell de peces aquest mercat d'hivern i la primera podria ser Brandon Thomas. L'acord entre el Girona i l'Osasuna per la cessió del davanter mallorquí fins al 30 de juny és molt a prop i podria incloure una clàusula d'obligatorietat de compra en cas d'ascens, a banda de certs variables. Brandon, de 24 anys, és un davanter ràpid i de molta capacitat de lluita que la temporada passada va contribuir a l'ascens d'Osasuna amb 5 gols. El seu millor registre són els 12 que va fer fa tres cursos amb el Mallorca abans de ser traspassat al Rennes per tres milions d'euros. Enguany, ha perdut molt de protagonisme al conjunt navarrès a Primera amb els fitxatges d'Ávila i Adrían López.