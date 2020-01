Remuntada, aquell mot desconegut pel Girona FC

Remutada és, aquesta temporada, un mot prohibit pel Girona a la Lliga (no n'ha fet cap), igual com ho ha estat de pràcticament desconegut en els tres anteriors cursos, on les vegades que l'equip ha sigut capaç de capgirar un marcador advers es poden comptar amb els dits d'una mà: quatre. Aviat farà un any de la darrera (17 de febrer de 2019), que va ser sonada, amb un 1-2 al Bernabéu que permetia revifar un equip que es presentava a Madrid havent encaixat quatre derrotes seguides i que en va sortir amb Eusebio reforçat. Després, però, tot i firmar dos triomfs més seguits a domicili (Rayo i Leganés) que deixaven la permanència pràcticament a tocar, va venir el que va venir, sense que s'albirés cap capacitat de reacció. Curiosament, la penúltima remuntada també va ser davant del Madrid, aquella diada de Sant Narcís de 2017 a Montilivi (2-1), en el primer duel oficial contra els blancs. Les altres dues van ser a Segona, l'any de l'ascens a Primera (2016/17), a Osca (1-2) i a l'estadi contra el Nàstic (4-2).

El Girona, aquesta temporada, ha començat anant per darrere en el marcador 11 cops i en 9 (Albacete, Cadis, Almeria, Osca, Elx, Oviedo, Numància, Mirandés i Rayo) ha perdut. En els altres dos, davant l'Sporting i a Ponferrada, ha acabat salvant un empat (1-1). El que encara no ha fet mai a la Lliga és capgirar un marcador advers com sí que ho va fer a la Copa, a Linares, tot i que allà tenia al davant un rival que per molt líder que fos, i jugués hipermotivat, milita a Tercera divisió (de l'1-0 a l'1-2 amb gols de Marc Gual). A Saragossa, en Lliga, es va produir una altra eventualitat: el Girona dominava per 0-2, abans del descans una badada de Ramalho i Juan Carlos va donar vida als aragonesos, i a la represa l'equip es va veure perdent per 3-2. Per fortuna, un penal va permetre Stuani salvar un punt (3-3).

Aquesta alarmant manca de reacció s'ha reactivat en els tres darrers partits, que han acabat tots tres amb derrota. A Sòria l'1-0 va arribar al quart d'hora de joc i després d'una errada de Juan Carlos, però l'equip no va ser capaç ni de trobar l'empat i va acabar rebent el 2-0 de penal en l'afegit. Contra el Mirandés, tres quarts del mateix. Una errada, en aquest cas d'Alcalá, servia en safata el 0-1 al rival. Els minuts van anar passant, el Girona no apareixia, i en el tram final una badada de Jozabed i Juanpe va representar el 0-2, i en l'afegit va caure el 0-3. A Vallecas l'1-0 també es va encaixar a la primera part, amb temps per reaccionar, però quan els gironins s'hi van posar a la segona part, van fer tard tot i que Stuani es va estavellar amb el pal i Marc Gual va desaprofitar una ocasió claríssima.