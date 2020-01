Stuani, Borja, Maffeo, Mojica i Jairo no viatgen amb el Girona a Cartagena per la Copa

Stuani, Borja, Maffeo, Mojica i Jairo no viatgen amb el Girona a Cartagena per la Copa

Stuani, Borja, Maffeo, Mojica i Jairo no viatgen amb el Girona a Cartagena pel partit de Copa del Rei de demà contra el Cartagena (19h). El tècnic, Pep Lluís Martí, ha explicat que els dona descans "perquè arrosseguen molèsties" i que ha considerat "no arriscar" tot i que l'objectiu és anar a per totes per passar l'eliminatòria. "Tenim ganes de tornar a donar la millor versió de nosaltres en aquest partit. I tot el que sigui guanyar en confiança és positiu", ha detallat.

A la convocatòria hi torna el porter Juan Carlos, tot i que Martí no ha volgut aclarir si sortirà de titular o si mantindrà Riesgo, que ja va disputar el partit de Copa anterior contra el Linares i que diumenge passat va rendir a bon nivell a la lliga, contra el Rayo, en el seu debut a la competició per la lesió del fins aleshores titular. Sobre el rival, el Cartagena, líder del seu grup de Segona B, ha explicat que "és un equip amb molt nivell, que va líder del seu grup i que està construït per guanyar".