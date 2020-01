Brandon Thomas serà el primer

El primer fitxatge d'aquest mercat d'hivern a Montilivi és a punt de sortir del forn. Brandon Thomas podria ser avui mateix nou jugador del Girona després de l'acord a què el conjunt blanc-i-vermell i l'Osasuna van arribar ahir a la tarda. Les negociacions per la cessió del davanter mallorquí havien començat feia dies després que Pep Lluís Martí -que va coincidir com a jugador amb ell al Mallorca- beneís la seva arribada. Pendents dels últims serrells, Brandon aterrarà cedit al Girona amb una probable clàusula d'obligatorietat de compra en cas d'ascens. El mallorquí ha perdut protagonisme enguany a Primera amb l'Osasuna (9 partits i un gol) després de ser important el curs passat en l'ascens (36 partits i 5 gols). El club navarrès el va incorporar l'estiu passat en propietat després de pagar 2 milions d'euros al Rennes, que l'havia cedit al Sadar. El conjunt francès havia pagat 3 milions d'euros fa dos estius al Mallorca per Brandon. Si es tanquen els últims serrells, en principi, Brandon hauria d'estar disponible per enfrontar-se dijous que ve a l'Extremadura.

Martí tindrà en Brandon Thomas una alternativa més a Stuani, Gual i Soriano en punta d'atac. El mallorquí és un atacant ràpid, intens i lluita totes les pilotes com si fossin l'última. Un jugador ideal per pressionar la defensa i que sol veure porteria amb prou facilitat. Un perfil semblant a Portu, segurament no tan potent i un pèl més fi. El seu millor registre són les 13 dianes que va fer amb el Mallorca a Segona A (17-18). Amb ofertes d'altres equips de la categoria, finalment Brandon s'ha decantat pel Girona.

Paral·lelament, el Girona treballa per reforçar el mig del camp amb un jugador de caire més defensiu. Després que Seba Cristóforo s'hagi decantat per una proposta de l'Eibar, un altre dels noms que hi ha sobre la taula és el de Pol Llonch. El barceloní, que ja va defensar la samarreta blanc-i-vermella el curs 2015-16 (12 partits), és indiscutible al Willem II. En aquest sentit, segons diversos mitjans holandesos, el club d'origen hauria refusat una primera oferta del Girona per Llonch, amb contracte fins al 2021. Ahir, des de Marbella, on l'equip holandès fa una estada aprofitant l'aturada de la Lliga, Joris Mathijsen el director esportiu del Willem II deia que no volen vendre Llonch. La intenció, a més, és oferir-li la renovació. Llonch va fitxar pel Girona procedent de l'Espanyol B l'estiu del 2015 i després ha passat pel Granada B, Wisla Cracòvia i Willem II.