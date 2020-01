El Girona ressucita a temps per continuar viu a la Copa del Rei

El Girona disputarà els setzens de final de la renovadad Copa del Rei. Ronda que ha atrapat avui patint més del compte al camp d'un Cartagena que ha venut molt cara la derrota i que només ha claudicat al temps extra, que ha hagut d'afrontar amb un home menys. Espès i sense massa presència en atac, l'equip de Pep Lluís Martí ha vist com el seu rival li capgirava en pocs minuts el gol inicial de Jonatan Soriano. No ha perdut de miracle, sinó que ha sigut capaç de forçar la pròrroga al temps extra gràcies a un gol salvador d'Ignasi Miquel en l'última jugada del temps reglamentari. Ja amb un home més i temps per davant, la punteria de Soriano i un gol del debutant Carlos Martínez s'han traduït en el 2-4 final i la conseqüent classificació dels blanc-i-vermells.

Sense alguns titulars habituals, Martí ha sacsejat l'equip de dalt a baix. Cares noves i canvi de dibuix, per saltar a la gespa de Cartagonova amb una defensa de tres centrals i dos carrilers. Poblar la reraguarda li ha servit de ben poc al Girona, que ha vist com Jovanovic s'ha fet un tip de rematar pilotes penjades a l'àrea. Si no ha marcat ha sigut per la inspiració del porter Asier Riesgo o per la manca de punteria, perquè d'oportunitats clares n'ha tingut unes quantes. Només tres al primer quart d'hora de joc, i després un parell més quan el marcador ja era de 0-1. L'ha desequilibrat Jonatan Soriano. El davanter ha rebut una passada a l'espai d'Àlex Gallar i ha batut Esteve amb un xut creuat que ha impactat amb el pal abans de creuar la línia de gol.

Era el millor que li podia passar al conjunt blanc-i-vermell, que no ha sumat el segon de miracle. Un malentès entre el porter i Àlex Martín l'ha hagut de salvar Esteve al damunt de la línia de gol. Un parell d'arribades i gràcies les d'un equip, el Girona, molt espès en la creació i que ha concedit massa oportunitats.

No ha millorat excessivament la imatge amb el pas pels vestidors. Un xut desviat de Jonatan Soriano ha sigut l'única aproximació amb cara i ulls i el partit, amb un avantatge mínim, no l'ha tingut mai sota control. Ha entrat Aday, que tornava així a jugar després d'unes setmanes sense poder-ho fer per lesió. El vallesà ha vist ja des de la gespa com el Cartagena ha capgirat el marcador en pocs minuts de diferència. Primer, amb l'empat d'Álex Martín en una acció que ha tornat a deixar en evidència un desencertat Pedro Alcalá. I després amb el 2-1, obra de José Ángel en el llançament d'una falta.

L'últim canvi de Martí ha sigut fer debutar el davanter del filial Carlos Martínez, qui ha entrat per Jordi Calavera quan faltaven deu minuts pel final. Poc abans que els locals es quedessin amb un home menys. Cordero ha vist dues targetes grogues i ha acabat expulsat al 87. Quan semblava que tot estava dat i beneït ha aparegut Ignasi Miquel per empatar a l'última jornada i conduir el matx cap a la pròrroga. El central ha rebut una passada llarguíssima d'Oliván, ha controlat al vèrtex esquerre de l'àrea petita i ha superat Esteve amb un xut creuat.

Amb superioritat i mitja hora per davant, el Girona ha guanyat metres. És cert que Caballero hauria pogut marcar en una acció aïllada del Cartagena, però l'equip de Martí ha sovintejat els dominis d'un Esteve que s'ha mostrat molt sòlid, com per exemple salvant una rematada de Diamanka. Fins que Jonatan Soriano, a la segona meitat del temps extra, ha connectat amb el cap una precisa centrada d'un Sebas Coris que acabava d'entrar per fer el 2-3. Amb l'equip local bolcat a l'atac, Carlos Martínez ha sentenciat en un contracop que ha executat picant la pilota davant la sortida del porter.

Fitxa del partit

CARTAGENA: Esteve, Andújar, Ayala, Cordero, Santi Jara (De Vega, min. 96), Elady (William, min. 73), Álex Martín, José Ángel (Araujo, min. 83), Carrasquilla, Jovanovic (Caballero, min. 56) i Manu Viana

GIRONA: Riesgo, Calavera (Carlos Martínez, min. 80), Ramalho, Alcalá, Ignasi Miquel, Oliván (Coris, min. 108), Diamanka, Jozabed (Gumbau, min. 73), Gallar (Aday, min. 66), Marc Gual i Jonatan Soriano

GOLS: 0-1, Jonatan Soriano (min. 28); 1-1, Álex Martín (min. 71); 2-1, José Ángel (min. 76); 2-2, Ignasi Miquel (min. 95); 2-3, Jonatan Soriano (min. 112); 2-4, Carlos Martínez (min. 114)

ÀRBITRE: Isidro Díaz de Mera Escuderos (comitè de Castella-La Manxa). Ha amonestat Carrasquilla, Andújar (Cartagena); Calavera, Ramalho, Gumbau (Girona). Ha expulsat el local Cordero per doble amonestació (min. 87)

ESTADI: Cartagonova, 6.200 espectadors