L'hora dels actors secundaris arriba en el moment més delicat

La Copa del Rei, tingui el format que tingui, és una competició que no acaba d'arribar mai en el moment idoni. Tots els entrenadors, o si més no la majoria, afirmaran de cara a la galeria que és un torneig que els interessa, i no pas poc. Que volen que els seus equips hi competeixin i vagin guanyant partits, que ja els està bé que vagi traient el cap. Però ningú amaga que pràcticament tothom té els cinc sentits dirigits cap a la Lliga. Sigui quin sigui el seu objectiu, tant pujar com la permanència, tot equip prefereix fer bé les coses al campionat domèstic, on centra bona part dels seus esforços, encara que després els vagin millor o pitjor les coses a la Copa. En una situació així es troba el Girona. Per més «il·lusió» que desperti al vestidor de Montilivi, com afirmava ahir Pep Lluís Martí, aquest és un torneig per als actors secundaris. Si es van passant rondes, perfecte. I si no, mala sort. Sobretot ara, en un moment tan delicat com l'actual. Els últims resultats no han sigut bons. Tampoc les sensacions. Amb tres derrotes consecutives, la irregularitat que semblava superada ha tornat a aparèixer. Hi ha de nou un munt d'interrogants, l'ascens directe cada cop està més lluny i l'equip no se n'acaba de sortir. Amb el duel amb l'Extremadura encara lluny, una cita que ha de ser caixa o faixa i que ha de servir per aturar en sec la davallada, els gironins estan obligats a canviar el xip i focalitzar tota l'atenció en el partit d'aquesta tarda (19 hores) al camp del Cartagena.

Amb la intenció de «donar la millor versió de nosaltres» i davant un rival «construït per guanyar», al Girona l'espera un escull considerable. Si fa poques setmanes ja va suar per derrotar el Linares (1-2) de la Tercera Divisió, aquest cop el rival té més presència. El Cartagena és líder del seu grup a la Segona Divisió B i ho és gràcies a uns números notables, amb només un parell de derrotes en tota la temporada. No és pas una màquina de fer gols, però n'encaixa poquíssims. És, per simplificar-ho, la millor defensa de tota la categoria. A Cartagonova mai hi ha guanyat el conjunt blanc-i-vermell, que es tornarà a creuar en el camí de l'argentí Pablo Caballero, l'autor d'aquell fatídic gol ara fa camí de cinc anys contra el Lugo i que va impedir que l'equip pugés de manera directa a la màxima categoria.



Descans per a alguns titulars

Perdre, i per tant quedar eliminat, en tractar-se d'una eliminatòria a partit únic, podria suposar un daltabaix. Perquè el nombre de derrotes consecutives s'engreixaria, a part de veure's superats per un rival d'una categoria menor. Tot i això, Pep Lluís Martí és conscient que el Girona es juga les garrofes a la Lliga, on realment vol que es reaccioni i que el proper dijous hi ha partit a Montilivi amb l'Extremadura. El tècnic ha reservat alguns dels titulars habituals i avui serà el torn dels actors secundaris, aquells futbolistes que darrerament no tenen tantes oportunitats. S'han quedat a casa jugadors com Mojica, Borja García, Maffeo, Jairo i també el pitxitxi Stuani, qui fa un mes que no veu porteria. No són les úniques baixes. Samu Sáiz continua amb el seu procés de recuperació i no se l'espera fins al mes de febrer, per la qual cosa també està descartat. Tampoc ha viatjat Santi Bueno, present a Linares en l'anterior eliminatòria, però ara mateix concentrat amb la selecció sub23 de l'Uruguai.

Torna Juan Carlos en una convocatòria. El porter, amb un problema en un dit d'una mà, no va viatjar la setmana passada per disputar el partit a Vallecas. Va jugar Asier Riesgo, qui segurament serà avui titular a l'espera que el manxec recuperi el seu lloc dijous vinent a la Lliga. L'altra novetat important és la d'un Aday Benítez que s'ha perdut els últims partits per una lesió que ja ha deixat enrere. Avui, torn per a futbolistes menys habituals, com Jordi Calavera, Brian Oliván, Jozabed Sánchez o Jonatan Soriano. També perquè es reivindiquin jugadors com Àlex Gallar o Pape Diamanka, fitxats a l'estiu per ser importants però sense haver destacat encara. La convocatòria la completa Carlos Martínez, del filial.

Per la seva banda, el Cartagena de Borja Jiménez arriba a la cita després d'haver eliminat el Leioa (4-1) en l'anterior ronda i disposat a donar-ho tot per continuar endavant i enfrontar-se així a un Primera Divisió. Markel Etxeberria, lesionat de gravetat, és l'únic futbolista al cent per cent descartat. Fins i tot està disponible Diegui Johannesson, fitxat i presentat ahir mateix.