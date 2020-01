Martí: «Cal recuperar les sensacions i el positivisme»

Conscient que la mala dinàmica de resultats, a banda d'allunyar les places d'ascens directe, també ha provocat una desinflada d'il·lusió entre l'afició, Pep Lluís Martí veu la Copa com una bona oportunitat per a tallar la ratxa i tornar a veure la llum. El tècnic considera que vèncer a Cartagena i avançar ronda és la millor manera de recuperar sensacions per encarar amb garanties el partit de Lliga de dijous entrant a Montilivi contra l'Extremadura. Stuani, Jairo, Borja García, Maffeo i Mojica, segons Martí «amb molèsties», no seran avui al Cartagonova.



ànims



«Els jugadors estan fotuts perquè quan l'equip no guanya s'hi està. Per això volem competir aviat per guanyar. La Copa és una competicó diferent però tenim ganes de tornar a oferir la nostra millor versió i superar aquesta eliminatòria».



el valor de guanyar



«Tot el que sigui guanyar sempre és positiu. Sempre volem fer-ho i més quan estem en una ratxa dolenta. Volem guanyar per recuperar sensacions, positivitat en l'entorn i confiança per als jugadors».



rotacions



«Els jugadors que no viatgen arrosseguen molèsties i no poden viatjar. No volem cap risc. Competirem a Cartagena amb el millor onze possible. Tampoc sabem si aquests problemes físics afectaran de cara al partit contra l'Extremadura. Ja es veurà».



el cartagena



«És un gran líder, que fa molts anys que disputa play-offs d'ascens i que està fet per pujar. Té una plantilla dissenyada amb majoria de jugadors de Segona A. Tenen un nivell molt alt però hi anem amb la intenció de guanyar, conscients de les dificultats».



ascens directe



«No el descarto. Primer, però, vull guanyar a Cartagena, després preparar el partit de l'Extremadura i mirar d'anar-nos-hi apropant.



la copa



«És important. Per nosaltres és fonamental que ens il·lusionem tots, malgrat que sabem quina és la nostra prioritat. Volem recobrar les sensacions que vam oferir durant la segona part a Vallecas i, de passada, intentar arribar el màxim de lluny possible en aquesta competició tan atractiva».



riesgo o juan carlos



«Veurem quines són les sensacions que ens trasnmeten i decidirem qui és el porter titular. La Lliga? No hi he pensat encara. Només em centro en aquest partit. Posi qui posi rendirà al màxim nivell perquè ho han demostrat sempre quan els ha tocat sortir a jugar».

el mercat



«Els que vinguin i ens serveixen per fer un pas endavant i puguin superar el nivell dels que hi ha, que és difícil, perfecte. Si no, farem feina amb els que tenim, que són molt bons. Tinc plena confiança en tots els jugadors. Potser per característiques pel que fa a velocitat o buscar els espais sí que no en tenim i podríem mirar de cercar-ne».



manca de gol



«M'amoïna perquè no fem gols i és fonamental fer-ne. Ara bé, quan es creen tantes ocasions, la pilota ha d'acabar entrant. Hem guanyat molts partits sense tenir tantes ocasions, com el dia del Mirandés o el del Rayo. És una qüestió de punteria i d'encert i cal mirar que el jugador no es desesperi. Gallar i tots tenen ganes de marcar i tenir ocasions. Un cop arribin, n'arribaran més».