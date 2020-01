«Si una cosa m'han demostrat els meus futbolistes és que tenen molt d'orgull»

El Girona va ser més llest que ningú, la sort li va clucar l'ull i ahir se'n va anar de Cartagonova amb una classificació per als setzens de final de Copa al sarró. Va aprofitar la superioritat numèrica d'un rival que acabaria «patint el desgast» que va suposar-li jugar tot el temps extra amb un home menys. Així ho va veure Pep Lluís Martí, qui va aplaudir «l'orgull» dels seus futbolistes.



ANÀLISI DEL PARTIT



«Ha sigut un partit molt igualat i disputat. Ens hem enfrontat a un gran rival. Estic content amb la feina que han fet els nois. És cert que no hem defensat massa bé algunes centrades laterals, però el primer gol nostre ens ha donat tranquil·litat. A la segona meitat hem entrat més bé i hem controlat bastant el partit. Fins que ha arribat el gol de l'empat, que ens ha fet molt de mal. Estic orgullós del meu equip perquè tots han continuat treballant fins al final i hem aconseguit marcar. S'ha notat el desgast del rival durant la pròrroga i això ens ha permet fer un parell de gols més».



canvi de dibuix



«Els partits de Copa serveixen per aquestes coses, per fer provatures. És la primera vegada que juguem amb tres centrals. La situació que més hem treballat des que jo soc aquí és la línia de quatre i ho havíem fet bé, però aquesta vegada volíem veure com reaccionava l'equip en competició. La intenció era ser un conjunt que pressionava més al camp rival tenint una defensa de cinc futbolistes.



s'ha vist eliminat?



«Fins al darrer segon sempre espero que pugui arribar un gol a favor nostre. Els jugadors si m'han demostrat alguna cosa és que tenen orgull. Ells gairebé no havien arribat en tota la segona meitat».



errada d'alcalá



«És una llàstima perquè en Pedro (Alcalá) estava fent un partit espectacular. El que no hem de fer és quedar-nos només amb aquesta errada».



estat anímic



«El que és important és que no ens hem enfonsat quan hem rebut el segon gol i el rival ens ha remuntat. En tot moment hem buscat el segon, hem sigut capaços de reaccionar i en tot moment ens hem acostat al seu camp tot cercant l'empat. És veritat que no hem tingut massa oportunitats, però al final n'ha arribat una i ha servit per fer el 2-2».



carlos i coris



«Tots dos són futbolistes que estan preparats per competir i en aquests casos soc jo qui decideix qui ha d'entrar i qui no. Carlos? És un jove que puja i que ja ha fet feina amb nosaltres. Sabíem que jugaríem amb dos davanters. A ell li ha tocat sortir al camp i crec que ha estat molt bé. Ha fet un gran gol i també una gran feina».



l'expulsió del rival



«Quan s'acumula el cansament i la intensitat i el ritme són alts, tot això pot passar factura a l'equip que juga amb un home menys. Hem estat intel·ligents per treure centrades i rematades perilloses».



jonatan soriano



«A tots els entrenadors els agrada disposar d'un futbolista així. Entén perfectament com es juga, sap col·locar-se i fa jugar millor a cadascú. Espero que ens aporti moltes més coses».