Un gener d'allò més exigent

El Girona continua viu a la Copa del Rei. L'equip de Pep Lluís Martí no renuncia a cap partit que se li planta al davant i, encara que li toqui patir, vol guanyar-lo. Un gol in extremis del central Ignasi Miquel mantenia ahir l'esperança dels gironins obligant a la pròrroga, que aprofitarien per assegurar-se el pas als setzens de final davant d'un Cartagena en inferioritat numèrica (2-4). Fent un punt i a part a la Lliga, on enllacen tres derrotes seguides que coincideixen amb les tres jornades que no han vist porteria, els de Martí van tenir encert i no només del davanter Jonatan Soriano –autor d'un doblet–, sinó també de jugadors com el central de Corbera de Llobregat i el debutant Carlos Martínez.

Als de Montilivi se'ls complica l'agenda, però una victòria sempre va bé per aixecar els ànims al vestidor. A punt per rebre l'Extremadura dijous vinent, el Girona coneixerà dimarts el pròxim rival a la Copa en el sorteig de setzens de final que se celebrarà a Las Rozas on hi ha seu de la Federació Espanyola de Futbol (13.00 hores). En aquesta ocasió, els bombos ja comptaran amb la presència dels equips més poderosos de la Lliga Santander com ho són el Barça, el Reial Madrid, l'Atlètic i el València. Fins ara, tots quatre havien quedat exempts de disputar-la perquè tenien compromisos amb la Supercopa que finalitza avui amb el derbi madrileny. Per tant, un total de 32 equips participarà al nou sorteig.

Amb el nou format de Copa, els quatre equips de Primera que s'enganxen a l'eliminatòria seran emparellats d'entrada amb rivals de categoria inferior, ja siguin de Segona B o Tercera. En funció de les possibilitats, la resta d'equips de Primera i Segona també seran emparellats amb rivals d'inferior categoria, tot i que és probable que uns quants acabin jugant entre ells. És aquí on entraria el Girona, que ahir també va veure com passaven Mirandés, Saragossa, Osasuna, Mallorca, Leganés, Ebro, Betis, Tenerife, Eivissa, Elx, Badajoz, Recreativo, Cultural Leonesa, Athletic o Badalona, entre d'altres. Els escapulats van donar la sorpresa després de desfer-se del Getafe (2-0) amb els gols de Chema Moreno i Hugo Esteban quan només quedaven cinc minuts pel final del partit.

A l'espera de conèixer el rival, el Girona haurà de traduir les sensacions de la Copa a la Lliga per no despenjar-se del seu objectiu. En una setmana ben exigent, els de Martí han de superar el partit contra l'Extremadura i, amb només tres dies de marge, visitar el Tenerife. Per si no en tinguessin prou, el 22 de gener tenen una altra cita amb la Copa en l'eliminatòria a partit únic contra el rival que li toqui al sorteig. Quatre dies més tard, rebran l'Oviedo a Montilivi. Seran, per tant, quatre duels en deu dies sense temps a distreure's.