Vendaval del Barça a Vilablareix

El Girona rebia ahir el FC Barcelona amb la intenció d'engreixar la bona dinàmica amb la qual va acabar el 2019: cinc victòries i un empat és el que van conrear els nois d'Àlex Marsal abans de finalitzar l'any. Una tasca per complir que es va posar coll amunt quan en el minut dos el davanter culé Kouroumaa va posar la pilota al fons de la xarxa gironina. Ell, un altre cop, i Fernández, abans de la primera meitat, van posar el 0-3 al marcador. A la segona part, un doblet del blaugrana Mortimer va significar el resultat definitiu de 0-5 per als barcelonistes.

Any nou. Però mateixos propòsits per a un Girona juvenil que va anar de menys a més durant el 2019. Els blanc-i-vermells van veure que el seu inici pel nou periple per la Divisió d'Honor no anava de la millor manera. Alguna cosa no carburava. I és que els gironins van veure com només van sumar cinc punts dels divuit possibles en les primeres sis jornades de Lliga. Una infortunada ratxa que va finalitzar a la jornada 9 quan van superar el Jabac de Terrassa per 3-1. A partir d'aquesta victòria tot canviaria. Només una derrota sumada en vuit partits. Un acabament de 2019 més que notable. Ahir, els gironins volien guanyar el líder de la Lliga, el Barcelona, a casa per iniciar aquest nou període de temps amb bon peu. Un propòsit que es va convertir en miratge en el minut 2 quan Kouroumaa va veure porta. De fet, el davanter blaugrana estava de dolç perquè va sumar una altra diana als vint minuts. Fernández abans del descans, i un doblet de Mortimer van posar el 0-5 definitiu pels visitants. Amb aquesta àmplia desfeta, els gironins veuen truncada una ratxa de cinc jornades sense conèixer la derrota. Tot i això, els blanc-i-vermells ocupen la vuitena posició amb 22 punts.