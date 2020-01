El davanter del filial Carlos Martínez signa un debut somiat a Cartagena

El gol al darrer segon del temps afegit d'Ignasi Miquel al camp del Cartagena va foragitar l'agreujament de la crisi de resultats que arrossegava el Girona. La sèrie de tres derrotes consecutives a la Lliga es manté però el 2-4 i el sofert bitllet per als setzens de final de la Copa del Rei han donat una mica d'aire i, sobretot, d'alegria a l'entorn blanc-i-vermell. El triomf al Cartagonova va deixar uns quants clarobscurs com la facilitat amb què Jovanovic rematava totes les pilotes aèrees a la primera part, una altra errada greu d'Alcalá i els minuts de desconcert que van venir arran de l'1-1. Tot i això, del partit a Cartagena també se'n poden treure coses positives. La primera, l'aportació de Jonatan Soriano. El barceloní va ensenyar que continua sent un home-gol amb dues dianes en les dues ocasions que va tenir. L'altra bona notícia va ser el bon debut de Carlos Martínez. El davanter del filial va ser un dels recursos de Pep Lluís Martí quan la cosa s'havia posat peluda, ja amb 2-1 al marcador i va respondre amb un gol de bandera. Amb 22 anys i fitxat l'estiu passat del Sant Andreu, el vallesà era un dels homes més feliços al final del partit i reconeixia que havia gaudit del «debut somiat». «Estic molt content. Era a la banqueta esperant que arribés el meu moment. A més a més ha estat amb gol. És una felicitat immensa», deia.

El jove atacant és un dels destacats enguany a Primera Catalana amb el Girona, amb qui ha marcat ja 8 gols. Serè i amb un discurs ordenat i madur, Martínez té clar que el que li toca ara és tornar a pensar en el Girona B. Ahir no va poder jugar contra el Mataró en partit de Primera Catalana però si aquest cap de setmana Martí no el reclama, tornarà encantat a defensar el filial contra el Vic. «Sóc jugador del filial i ho tinc claríssim. Ara bé, estic a disposició del club pel que necessiti. Estaré encantat i donaré el cent per cent tant si vaig amb el primer equip com si ho faig amb el filial», assegura. Amb 2-3 al marcador i el Cartagena buscant a la desesperada l'empat, Martínez va plantar-se sol davant Esteve Peña i el va batre amb una magistral rematada picada de cullera. Un gol de molta qualitat que va tancar l'eliminatòria. La tranquil·litat amb què va jugar i va definir responen, segons Martínez, al missatge que li va transmetre Pep Lluís Martí abans de saltar al camp. «Sigues tu mateix i fes el que saps fer». Aquesta frase va calmar el davanter barceloní que, tot i això, no es va estalviar els «nervis bons» de debutar.

«Tots els jugadors del filial tenim l'objectiu de tenir l'oportunitats amb el primer equip. Tot passa per fer les coses bé al filial. M'ha arribat l'oportunitat i l'he aprofitada», deia. Martínez, amb passat al Terrassa i Llagostera B, entre altres, té contracte fins el proper 30 de juny. Martínez va aconseguir diumenge repetir la fita d'Èric Montes la temporada passada. El manresà va debutar amb el primer equip marcant un gol al camp de l'Alabès també en partit de Copa del Rei (2-2).



El 25è futbolista

Just la temporada navega pel seu equador i el Girona, sigui amb Unzué, Moreno o Martí a la banqueta, ja ha utilitzat un total de 25 futbolistes. L'últim en sumar-se a la llista ha sigut Carlos Martínez, disputant els seus primers minuts del curs a Cartagena i a la Copa. Una competició que també ha servit per veure en acció alguns jugadors que encara no han participat a la Lliga. És el cas de Sebas Coris i Santi Bueno. El tossenc va disputar els partits amb el Linares i també a Cartagonova, mentre que l'uruguaià es va perdre el darrer partit a l'estar concentrat amb la selecció sub-23 del seu país.