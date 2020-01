El Girona fa oficial l'arribada del davanter Brandon Thomas (Osasuna)

Després d'uns quants dies pendent de resoldre els últims serrells, el Girona ha tancat finalment aquesta nit el fitxatge de Brandon Thomas. El davanter mallorquí arriba a Montilivi en qualitat de cedit per l'Osasuna fins a final de temporada. Brandon, de 24 anys, és un atacant ràpid, que pressiona i va molt bé als espais; i compleix d'aquesta manera els requisits que havia demanat Pep Lluís Martí per a completar una línia atacant que ja formen Stuani, Gual, Soriano i Gallar.

Brandon es va formar al Mallorca amb qui va debutar a Primera el 2012 amb només 17 anys. Considerat l'última gran perla del planter mallorquinista, l'estiu del 2017 va ser traspassat al Rennes a canvi de 3 milions d'euros. L'aventura a França va durar només un any i l'estiu va passat va tornar a la Segona A per convertir-se en peça clau en l'ascens de l'Osasuna. Amb l'ascens, els navarresos van executar la clàusula d'obligatorietat de compra de dos milions d'euros. Tot i això, la forta competència a l'atac dels navarresos ha restat protagonisme enguany a Brandon, que ha optat per acceptat la proposta del Girona.

Amb l'arribada de Brandon, el Girona centra ara tots els esforços en incorporar un migcampista de perfil defensiu. Esvaïda l'opció Cristóforo, que ha fitxat per l'Eibar, el club treballa ara d'altres possibilitats.