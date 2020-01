Un Primera truca a la porta

«Ja veurem quin rival ens toca. La Copa és una competició molt maca, sobretot amb aquest format nou. L'hem de gaudir i podem estar contents per haver passat ronda. Aquesta ha de ser la nostra actitud». Just això és el que Jonatan Soriano va etzibar a la zona mixta del Cartagonova, després que el Girona sués de valent per accedir als setzens de final. Un pas que carrega un xic més un atapeït mes de gener, però alhora permet seguir amb vida en un torneig que aquesta temporada ha patit un autèntic rentat de cara. La transformació ha permès que l'actual Copa sigui més emocionant, donant pas a algunes sorpreses, que de ben segur que s'aniran repetint amb el pas de les eliminatòries. Ja no queda cap representant de Tercera, ni tampoc de categories menors. Però els setzens de final es presentaran com una bona oportunitat perquè els equips que no són pas favorits sobre el paper tinguin opcions de plantar cara i fins i tot d'eliminar algun dels pesos pesants. Hi apareixerà el Girona, que aquesta vegada deixarà de banda les maletes i s'enfrontarà a un Primera Divisió.

Demà, a partir de la una de la tarda i la Ciutat del Futbol de Las Rozas se sortejaran els setze emparellaments de la següent ronda. Hi ha 32 equips, entre ells l'entrenat per Pep Lluís Martí. El criteri és el mateix que en anteriors eliminatòries: els conjunts de Primera s'enfrontaran als de menor categoria sempre que això sigui possible. Dels 32 supervivents, 18 són de Primera, per la qual cosa n'hi ha suficients perquè a tots els toqui un rival d'una divisió inferior. Així doncs, el Girona ja té coll avall que es veurà les cares amb una entitat de primer nivell. Només hi ha una excepció: no li pot tocar el Barça, Reial Madrid, Atlètic de Madrid i València. Tots quatre entren per primer cop a la competició (s'han perdut les dues primeres rondes) després de disputar la també renovada Supercopa d'Espanya. Però està establert que se'ls emparellarà amb algun dels conjunts de menor categoria. En aquest cas, de Segona B. De la divisió de bronze encara hi continuen 8 conjunts. Es tracta de l'Ebro, Eivissa, Badajoz, Recreativo, Cultural, Badalona, UD Logroñés i Unionistas de Salamanca.

Menys representants hi ha de la Segona Divisió A. Molts d'ells han caigut en les dues rondes anteriors. A banda del Girona, els setzens també els jugaran el Mirandés, Saragossa, Tenerife, Elx i Rayo Vallecano. El gruix dels supervivents és de Primera. D'allà sortirà el rival dels blanc-i-vermells. Això assegura una cosa: l'eliminatòria es decidirà a Montilivi, perquè encara serà a partit únic. No hi haurà anada i tornada fins a les semifinals, l'única ronda del torneig amb aquest format. Descartats els quatre equips de la Supercopa, el rival dels gironins serà un dels següents conjunts: Osasuna, Mallorca, Leganés, Betis, Athletic, Valladolid, Vila-real, Granada, Sevilla, Eibar, Espanyol, Reial Societat, Celta i Llevant.

Montilivi, per tant, tindrà una nova oportunitat, encara que sigui només per un dia, de viure futbol de Primera. Cosa que havia sigut habitual fa pocs mesos, però que s'acabaria truncant pel fatídic descens de categoria. L'eliminatòria es disputa el 21, 22 o 23 de gener. Sembla difícil que el Girona la disputi el dimarts, tenint en compte que el diumenge abans haurà jugat al camp del Tenerife. El dia 26, a més, té fixat un altre duel de Lliga, aquest cop amb l'Oviedo.