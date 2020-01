Brandon ja és blanc-i-vermell

Ha trigat gairebé quinze dies però el primer fitxatge d'hivern ja ha arribat. Malgrat que ja feia un parell de dies que era a Girona no va ser fins ahir a un quart d'onze de la nit que el club va fer oficial la incorporació de Brandon Thomas. El davanter balear, de 24 anys, aterra a Montilivi en qualitat de cedit per l'Osasuna fins a final de temporada i serà presentat aquesta tarda (17.00) a l'estadi en un acte obert a l'afició. L'arribada de Brandon respon a la petició de l'entrenador Pep Lluís Martí de poder disposar d'una alternativa més en atac que complementi Stuani, Soriano, Gual i Gallar. Malgrat la seva joventut, Brandon acumula més de cent partits a Segona A (109 duels i 24 gols) amb Mallorca i Osasuna i enguany ha tastat, sense gaire continuïtat la màxima categoria amb el conjunt navarrès (9 partits). A més a més ha jugat també a la Primera de França amb el Rennes (11 partits). Aquest mes de gener, un cop va tenir clar que havia de sortir de l'Osasuna per trobar minuts, Brandon va rebre diverses ofertes de Segona d'entre les quals ha triat la del Girona.

Martí coneix perfectament Brandon Thomas. De fet, van coincidir a la primera plantilla del Mallorca des del 2012 fins al 2015 quan el tècnic esgotava els darrers anys de la seva carrera i el davanter de Santanyí tot just els començava. Això ha fet que Martí indiqués a la direcció esportiva que Brandon era la peça que desitjava per a reforçar la davantera. El tècnic sap que les virtuts del balear encaixen a la perfecció a l'equip i que la seva potència, velocitat i capacitat de treball aniran de perles. Martí volia un home ràpid, que corrés als espais i amb una gran capacitat de pressionar la sortida de la pilota del conjunt rival. Una mica el que feia Portu durant les tres temporades que va estar al Girona.

Brandon no ha destacat mai per la seva capacitat golejadora; de fet el seu màxim registre en categories professionals són 13 gols a Segona A amb el Mallorca (16-17). Això sí, amb el filial mallorquinista va enfilar-se fins als 19 gols la temporada 13-14 a Tercera Divisió. Les últimes temporades, els seus registres golejadors han baixat una mica sobretot arran del seu fitxatge pel Rennes. Brandon va fitxar pel conjunt francès l'estiu del 2017 a canvi de 3 milions d'euros i després que estigués a l'agenda, entre altres, del Barça. L'aventura a la Ligue 1 no va anar gens bé i Brandon tan sols va jugar 11 partit. Al cap de només un any, el Rennes va cedir-lo a l'Osasuna, on es va convertir el curs passat en peça clau per a l'ascens. A Pamplona, Brandon va disputar 36 partits i va marcar 5 gols convertint-se en un dels jugadors més estimats per l'afició. Fins i tot es va atrevir una mica amb l'euskera durant la celebració de l'ascens.

Enguany, l'arribada de Marc Cardona, Adrián López i, sobretot, Chimy Ávila han deixat Brandon sense lloc a l'Osasuna. El tècnic Jagoba Arrasate només li ha donat 496 minuts, repartits en 9 partits entre Lliga i Copa, en els quals ha fet un gol. A Montilivi, Brandon intentarà recuperar la seva millor versió i donar a Martí el punt de velocitat que l'equip no té actualment en atac. Aquesta tarda el presenten i podria debutar si Martí ho estima dijous contra l'Extremadura.