Brandon Thomas arriba per donar "un aire fresc" al Girona

El Girona ha presentat aquesta tarda el davanter Brandon Thomas, un futbolista que arriba a Montilivi cedit per l'Osasuna fins al final de temporada. Arriba per aportar "un aire fresc" a un vestidor que continua encallat sense haver-se adaptat a la Segona Divisió A. Es defineix com un davanter que pot "jugar en qualsevol posició d'atac" i si ha decidit ser blanc-i-vermell és per dos motius: seduït pel projecte i també per la presència de Pep Lluís Martí a la banqueta, amb qui va coincidir al Mallorca.

Fitxatge pel Girona: Espero aportar a l'equip, donar un aire fresc i poder ajudar tant dins com fora del camp per lluitar per estar a dalt a la classificació. La Segona Divisió és molt complicada, ningú regala res. No és senzill adaptar-s'hi. Arribo amb la màxima humilitat, content d'estar aquí.

Com es defineix? No m'agrada definir-me. Dins del camp ho donaré tot. Sempre ho he fet així. He lluitat al màxim i no m'he rendit mai. Si estic encertat de cara a gol serà millor per l'equip. Aporto el que el míster vulgui. Puc jugar en totes les posicions de dalt. Em sento més còmode jugant amb un davanter al costat. On se'm col·loqui, jo encantat.

Pep Lluís Martí: Vaig coincidir amb Martí al Mallorca quan jo vaig debutar. El recordo amb molta estima i admiració. Em sembla un gran professional i una gran persona. Als joves ens ajudava a integrar-nos. Ha influït perquè jo estigui aquí, a part del projecte. M'han parlat meravelles del club. Hi ha influït el Girona i l'entrenador.

Pas enrere? No m'ha costat venir. L'any passat vaig estar a Segona i vam pujar. Aquest any he particiapt només al principi. Per mi no és un pas enrere i menys si ho faig en un club com el Girona. Tots hem de donar una empenta per dur el club. Vinc a la recerca de minuts i ajudar.

Adaptació a la categoria: És complicat baixar de Primera a Segona. Amb noms no es guanyen partits. Però aquí hi ha un equipàs. Tothom es pensa que així s'estarà líder i sense perdre. Amb l'escut no guanyes els partits. Quan abans ens n'adonem, millor. O treballes, lluites i corres.