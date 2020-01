Els abonats pagaran entre 10 i 24 € pel Girona-Vila-real

El Girona-Vila-real dels setzens de final de la Copa del Rei no està inclòs al carnet i, per tant, tots els abonats que el vulguin veure hauran de pagar entre 10 i 24 euros en funció de la seva ubicació, i fer la reserva del seu seient activant el carnet. El partit ha quedat programat pel dimecres 22 de gener a les 9 de la nit i només es podrà veure per televisió per DAZN, com la majoria de duels d'aquesta eliminatòria, que es resoldrà entre els dies 21 i 23 de gener. L'endemà es farà el sorteig de vuitens.

Haver superat pels pèls el Cartagena en la darrera eliminatòria tenia premi: el retorn d'un equip de Primera a Montilivi. Va tocar el Vila-real, un vell conegut, a qui ja es va eliminar del torneig del ko la temporada 2004/05 gràcies a un gol del debutant Eloi a la pròrroga (2-1). Aleshores el Girona jugava a Segona B (i va acabar a Tercera), i els groguets competien a Primera amb Pellegrini d'entrenador i jugadors com Cazorla, Diego Forlán i José Mari (que van ser titulars) a la plantilla. El Girona i el Vila-real també s'havien trobat dos cops en promocions d'ascens a Segona (1971 i 1992), amb èxit pels groguets, i en partits de lliga de Tercera (1972/73, 73/74, 74/75 i 75/76), Segona B (1988/89), i ja més recentment a Segona A (2012/13) i Primera (2017/18 i 18/19). Els dos últims precedents a l'estadi, a la màxima categoria, van acabar en derrota: 1-2 i 0-1 (curiosament el Girona va guanyar al Madrigal els dos anys, 0-2 i 0-1)

El sorteig amb el Vila-real no va provocar gaire entusiasme als despatxos de Montilivi, on s'haurien fregat les mans amb una visita del Betis o el Sevilla, o un derbi amb l'Espanyol. «És un equip amb molt de potencial. Tornarem a veure un equip de Primera a Montilivi i això s'ha de gaudir i valorar. Hem de competir amb il·lusió i ganes. Això ja arribarà, però, perquè ara només penso en l'Extremadura», va dir Quique Cárcel, en relació al trascendental partit de lliga de demà. Tampoc es va veure excessivament engrescat al president Delfí Geli, que això sí, va dir que «són un equip amb molta qualitat. Esperem que vingui molta gent a l'estadi. És una recompensa tenir un rival de Primera. Serà un gran partit. Tindrem opcions». Geli, però, no va amagar que «hi havia algun equip que podia cridar més l'atenció a la gent o fins i tot generar més rivalitat».

Els socis i abonats tindran preu especial per veure el partit de Copa. Fins el divendres 17 de gener a les 12 del migdia, els abonats podran mantenir el seu seient activant l'accés a través del seu carnet. Passat aquest termini serà necessari comprar una entrada com la resta de públic no abonat, a un preu més car. Els preus per als abonats i socis són aquests Gols (10 ?); Gol lateral (12); Preferent (14); Preferent central (16); Preferent Coberta (18); Tribuna inferior (22) i Tribuna superior (24); La venda d'entrades per al públic en general s'activarà demà a les 5 de la tarda. Els preus seran, en aquest cas, els següents: Gols (15?); Gol lateral (17); Preferent (20); Preferent central (24); Preferent Coberta (26); Tribuna inferior (32) i Tribuna superior (34).