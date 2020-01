Martí: «Brandon està preparat per jugar»

MALA RATXA

-És important guanyar sempre i més amb la necessitat que tenim. La tenim cada diumenge. Sempre existeix la necessitat i no canvia en funció del que hagi passat. L'equip està amb ganes i il·lusió.

JUGADORS TOCATS

-Tots els jugadors estan a un bon nivell, tret d'algun que arrossega alguna molèstia del partit de Copa. Demà farem un últim entrenament i decidirem qui entra a la llista. Gairebé tots estan disponibles.

BRANDON

-Ha demostrat als entrenaments que es troba bé i en condicions de jugar. Ens donarà molta velocitat i desequilibri. El coneixem i sabem de la seva vàlua. Té capacitat per moure's en totes les posicions d'atac. Té fam.

PIVOT DEFENSIU

Un tipus de jugador així ens podria ajudar, per contagiar la intensitat defensiva a l'equip. Tot i això, tots els pivots que tenim a la plantilla poden fer aquesta feina. Tant els que estan jugant com Diamanka i Jozabed, que ho van fer a Cartagena. No són específics però ho fan molt bé.

EL RIVAL

-L'Extremadura abans jugava amb defensa de quatre i ara ho fa amb tres centrals i dos carrilers. És un equip molt agressiu que té ben treballat el futbol i directe i les segones jugades. Hem de ser vius, moure la pilota de pressa i a partir d'aquí trobar espais. Ens pressionarà molt.

SEQUERA GOLEJADORA

Em preocupa tenir a punt els automatismes d'atac i fer feina per mirar de fer mal a un rival que juga amb tres centrals. El més preocupant seria no generar ocasions i aquests últims partits n'hem creat.

TRES CENTRALS

-Tenim la capacitat de jugar amb diversos sistemes, ja sigui amb 4-4-2, 4-3-3 o algun altre que hem treballat als entrenaments perquè quan arribi el moment el jugador sàpiga què toca fer. Totes les possibilitats existeixen.

CALENDARI ATAPEÏT

Només pensem en l'Extremadura. Durant cinc anys vaig tenir la sort de poder jugar un partit cada tres dies i tinc clar que tot és cosa del cap. Si el cap està preparat, ho és tot.