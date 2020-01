Quique Cárcel: «Parlar d'ascens directe va ser un dels errors que vam cometre a l'inici del curs»

Convençut que el fitxatge de Brandon aportarà un plus al vestidor, el director esportiu Quique Cárcel va lamentar que el discurs del club hagi sigut excessivament ambiciós des del començament de temporada, quelcom que pot haver passat factura. Això i d'altres coses va dir durant els minuts que va atendre la premsa.



Fitxatge de brandon



«L'arribada de Brandon ens ajudarà a donar aire fresc, més competència a la part de dalt. Servirà perquè ningú s'adormi. Disposar de tants jugadors d'atac ens permetrà tenir objectius més ambiciosos. Amb el seu discurs ens ha demostrat que és molt competitiu, és ambiciós»

Possibles sortides



«Tenim 25 fitxes cobertes i per signar algú ha de sortir gent. Volem fer algun fitxatge i per tant ha de marxar algú. Necessitem temps perquè sempre hi ha dues parts per arribar a un acord. Fins i tot una tercera, que són clubs que es fiquen pel mig. En aquests dies que queden ho intentarem perquè hi hagi l'equip més competitiu possible».



Autocrítica



«Soc un defensor dels jugadors del Girona dels últims anys perquè ho han donat tot i encara ho estan fent. Quan es reben cops durs, costa aixecar-se. Estan en aquest procés. Estic al seu costat per ser cada dia millors. Els primers interessats són els jugadors. No estem fent les coses del tot bé i l'arribada de Brandon ens pot ajudar. És un futbolista ambiciós, amb caràcter».



Què aporta brandon?



«Pot jugar a qualsevol de les quatre posicions d'atac. De segon punta és com se sent més còmode, aprofita la seva punta de velocitat, busca bé les esquenes dels defenses. Pot jugar també a les dues bandes. Als seus inicis era gairebé un extrem que marxava del rival, amb molt de gol. Necessita tenir minuts i confiança. Tinc ganes que pugui competir, ens ajudarà».



Creu en l'ascens directe?



«Parlar d'ascens directe va ser un dels errors que vam cometre a l'inici de temporada. Ara només penso en l'Extremadura. Serà difícil venint de tres derrotes. Un equip que perd tres partits seguits no és pas fàcil que aspiri a l'ascens. Hem de canviar. Amb l'Almeria tenim un desavantatge molt gran».



stuani i el «play-off»



«És un jugador fonamental. Farem el màxim perquè es quedi fins al final de temporada. Ell ha demostrat una implicació brutal amb el Girona. No estic tranquil, perquè pot passar un fet que no ens agradi, però tots hi posarem de la nostra part perquè si, tant de bo, es juga una promoció Stuani estigui amb nosaltres.



Més incorporacions?



«Hem de firmar un migcampista. Un perfil que aporti consistència, diferent del que ja tenim. Si no ha arribat és perquè no hem aconseguit cap acord. Hi hem estat a prop i s'han escapat. És un mercat molt complicat. Estem amb moltes ganes de fer-ho, hem d'aportar una peça així al mig del camp perquè tot estigui més definit.