El Girona es retroba amb la victòria

Lluny de la millor versió, aquella que li pertoca a tot un aspirant a l'ascens, el Girona s'ha retrobat amb la victòria. Just el que volia. No li ha calgut un partit rodó. I això que el 2-0 del descans semblava que ajudaria a viure una nit plàcida a Montilivi. Amb llums però també amb ombres, l'equip s'ha desfet de l'Extremadura, un rival que només ha mossegat quan ha retallat distàncies. Hi ha ajudat Stuani, que ha recuperat l'olfacte i ha signat un doblet. I també les accions a pilota aturada, un recurs molt valuós, sobretot en aquesta categoria. Tot plegat, davant menys de 6.000 espectadors i el dia que ha debutat Brandon, fins ara l'únic fitxatge d'hivern.

Ni de bon tros ha necessitat treure a passejar la seva millor versió el Girona per despatxar el partit en només 45 minuts. No ha sigut una exhibició, ni de lluny. Amb prémer l'accelerador en moments puntuals n'hi ha hagut prou. També ha ajudat l'Extremadura, mermat per les baixes i sense la qualitat ni l'esma suficient per plantar cara. Com a mínim d'entrada. A l'inici, ni l'ha olorat. Fins a quatre arribades clares en un tres i no res dels de Martí. El tècnic no ha recuperat l'esquema del dia de Cartagena, amb tres centrals. Ha apostat per un 4-4-2, amb un parell de puntes. I allà, acompanyant Stuani, ha decidit posar-hi Marc Gual. S'ha sentit protagonista el badaloní. Molt endollat, ha liderat les tres primeres arribades, totes consecutives. Tot el que ha tingut d'entrega i velocitat, li ha faltat de punteria. Al primer minut ha provat un xut paral·lel a la porteria; al 4, Pardo ha reaccionat ràpid i ha rebutjat el seu cacau. I al 5, Casto li ha endevinat les intencions quan l'encarava. Ha sigut Stuani qui li ha ensenyat de què va la cosa. L'uruguaià ha acabat de cop amb la sequera -feia un més que no marcava- i ha mogut el marcador al connectar, de cap, una bona centrada d'Aday.

Curiosa ha sigut la reacció de l'equip amb avantatge. Com si ja ho tingués tot fet, de cop i volta ha tret el peu de l'accelerador. No li ha guanyat terreny el rival, ni de lluny. Prou feina tenia el conjunt visitant en intentar creuar la línia de tres quarts de camp. El que ha passat és que ha decidit gestionar el resultat. Per mínim que fos. Han arribat els minuts del no-res. De poques arribades, tret d'un cop de cap fluix de Cristhian Stuani a les mans de Casto. De Marc Gual barallant-se amb el món, i d'un Diamanka posant-se el públic a la butxaca amb alguna acció de mèrit al mig del camp. Riesgo, afiançat a l'onze en detriment de Juan Carlos, ha sigut un simple espectador. No li han xutat en tota la primera meitat. Ho ha tornat a fer el Girona al 41, just per fer el segon i aplanar encara més el camí. Aday, que ja s'havia vestit d'assistent una estona abans, s'ha tret de la màniga un magnífic llançament de falta directe. Ha superat la tanca per tocar la xarxa sense que Casto hi pogués fer res. Estava tot dat i beneït?

Això no es pot dir mai amb el Girona. Que els partits durin 90 minuts no l'ajuden. L'Extremadura, absent durant tota la primera meitat, ha tret el cap afavorit per la passivitat defensiva dels de Martí. Ja amb Kike Márquez a la gespa, el primer revulsiu pel qual ha apostat Mosquera, ningú ha sigut capaç d'aturar Nono, que ha entrat com una exhalació per banda esquerra. Ha tingut temps de pensar i cedir la pilota cap al cor de l'àrea, on ha aparegut Cristian, lliure de marca. Gol i tots a patir. Ha tornat la versió més grisa dels gironins. Jairo ha saltat al camp per un Aday que ha vist la cinquena groga. El mateix que li ha passat a Granell i Juanpe. Cap d'ells seran a Tenerife. No ha millorat l'equip, massa espès, lent i previsible, fiant-se massa a les individualitats i sense tenir mai la serenor ni el caràcter per imposar-se a un rival que s'ho començava a creure. Tot i això hauria pogut fer el tercer si Lomotey no hagués aparegut, posant el cos, per blocar un xut d'Stuani. Un oasi al mig del desert.

Ha debutat Brandon, a qui Martí ha ubicat a la banda. Una cursa per robar una pilota per començar i guanyar-se l'aplaudiment del públic. Ha imposat caràcter i velocitat, just el que li faltava al grup. Ha arribar llavors la sentència. Just en el moment precís, quan s'acostaven els minuts perillosos. De nou, una acció a pilota aturada hi ha tingut molt a dir. El servei de córner l'ha prolongat Juanpe de cap al segon pal, on ha aparegut Stuani. L'uruguaià, amb molta sang freda, ha creuat la pilota, impossible per Casto. Montilivi respirava. Ja no hi ha hagut temps per a més. Victòria, després de tres derrotes consecutives. Suficient per tornar a la promoció i tancar la jornada en sisena posició.