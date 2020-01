Sense marge d'error i obligats a engegar una reacció necessària

La Segona Divisió no dona treva. No té pietat. Els tòpics, que solen tenir raó, recorden que per més dolenta que sigui la ratxa de torn, guanyant un parell de partits qualsevol equip pot tornar a treure el cap. Sí i no. És difícil quedar sentenciat, amb tanta igualtat i una competició que sembla no acabar-se mai. Però tampoc val a badar. Sobretot si l'objectiu és estar ben amunt, lluitant per pujar. Si pot ser sense pagar el peatge del play-off, encara millor. És el cas del Girona. Tothom a Montilivi es va omplir la boca a l'estiu dient que s'havia de pujar sí o sí. Pocs van contemplar la promoció. No es va ni nomenar. Ara, arribar-hi seria un consol veient com està el pati. La segona posició és a l'horitzó, massa lluny per a la plantilla més cara de la categoria. La culpa la tenen un inici irregular i una dinàmica, la recent, que espanta: tres derrotes consecutives han tornat a posar-ho tot al seu lloc. El desordre semblava acabar quan els punts arribaven, cosa que es va instal·lar amb l'arribada de Pep Lluís Martí, que va passar-se les seves set primeres jornades sense perdre i va arreglar el desgavell inicial. Ara tot s'ha tornat a tòrcer i s'ha recuperat la rutina. Tres ensopegades i cap gol a favor és massa per a un equip construït amb el talonari. Avui, superat el parèntesi de la Copa, s'inicia una petita marató de partits. El primer, tot rebent l'Extremadura. Precisament el primer rival que es va creuar en el camí de Martí. Guanyar és obligatori perquè la reacció és necessària.

«No podem fallar, hem de tornar a guanyar de tres en tres», s'afanyava a dir el tècnic balear ahir durant la prèvia. Tota la raó del món. Una nova ensopegada, fins i tot entra aquí la possibilitat d'un empat, instal·laria definitivament els dubtes i els nervis a Montilivi. Guanyar, en canvi, permetria recuperar sensacions i engegar de nou la maquinària de cara a una possible remuntada a la classificació. A tocar del partit amb el Tenerife (aquest diumenge al vespre) i de l'eliminatòria de setzens de Copa (dimecres vinent contra el Vila-real a Montilivi), Martí no té previst reservar els homes teòricament importants. Això sí, no és al cent per cent segur que mantingui l'habitual esquema a la Lliga. Dissabte passat, al Cartagonova, va tirar de provatures. Va variar el dibuix, tot utilitzant una defensa de cinc futbolistes, amb tres homes al mig del camp i un parell de puntes. Quelcom habitual amb Machín, i que també havien utilitzat, encara que no sempre, tècnics com Eusebio i Unzué. No és gens improvable que avui, contra un Extremadura que precisament juga d'aquesta manera, el Girona variï la seva fesonomia. Tampoc és res segur, així que és del tot una incògnita l'aposta del preparador balear.

El recent aterratge de Brandon Thomas obre la porta a aquest canvi. El de Santanyí pot ocupar qualsevol de les posicions d'atac, però on se sent més «còmode», com ell mateix admetia el dia de la seva presentació, és actuant com a segon punta. És difícil que avui sigui titular, però molt probable que tingui minuts a la segona meitat. Qui sortirà d'inici al cent per cent és Cristhian Stuani. El pitxitxi no marca des del 8 de desembre però és una assegurança i el Girona depèn, encara que excessivament, de la seva inspiració. Veient que Asier Riesgo va jugar dissabte a la Copa i que l'equip segueix viu a la competició, això fa que Juan Carlos torni a la porteria després de ser baixa a Vallecas per un problema al dit. Tot depenent del dibuix, s'actuarà amb uns o altres futbolistes. Ara bé, homes com Borja García, Juanpe, Maffeo, Ignasi Miquel o Mojica sembla que tinguin el lloc assegurat. Qui no hi serà és Samu Sáiz. Es va lesionar a finals de desembre, se li van diagnosticar sis setmanes de baixa i continua fora de combat. No se l'espera fins al febrer. També està descartat l'uruguaià Santi Bueno, concentrat amb la selecció del seu país.

Per la seva banda, l'Extremadura arriba a Montilivi amb un munt de baixes importants. La presència d'Álex Díez contrasta amb les absències de Gio Zarfino, Óscar Pinchi, Airam Cabrera i Álex López. S'hi uneixen Valverde i Josema. L'equip de Manuel Mosquera només ha guanyat un partit dels últims set i ara mateix ocupa places de descens.