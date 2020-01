El Girona-Osca es jugarà el dissabte 8 de febrer a les 4

El Girona-Osca de la 27ena jornada de Segona A es jugarà el dissabte 8 de febrer a les 4 de la tarda segons ha anunciat aquest matí LaLliga. El partit és molt important per als de Pep Lluís Martí perquè els aragonesos són un rival directíssim en la lluita per l'ascens a Primera. El duel s'emetrà en obert per Gol.

A la primera volta el Girona va caure per la mínima a El Alcoraz (1-0). L'Osca serà el primer dels rivals directes del Girona que passaran per Montilivi en la segona part del campionat. A la part final arribarà el plat fort: els tres darrers partits de lliga regular a casa seran contra Saragossa, Almeria i Cadis.