Pep Lluís Martí: "Tant al Tenerife com a nosaltres només ens val la victòria"

Sense temps per assaborir la victòria contra l'Extremadura (3-1), que ha tornat el Girona als llocs de "play-off" en trencar una ratxa de tres derrotes seguides, l'equip marxa demà cap a Tenerife on diumenge (20.30) visitarà l'Heliodoro Rodríguez. Pep Lluís Martí ha donat avui la llista de convocats, formada pels 20 jugadors disponibles, i on causen baixa els sancionats Granell, Juanpe i Aday, i el lesionat Samu Sáiz. El preparador del Girona ha admés que "tant a ells com a nosaltres només ens val la victòria", el Tenerife per escapar dels llocs de perill, i els gironins per, com a mínim, seguir dins la promoció i intentar retallar el marge amb l'ascens directe.



"Tornar a Tenerife serà molt especial per mi", ha admés Martí, agraït perquè allà li van donar "una oportunitat" com a jugador i com a entrenador, cobrint tres temporades en cada una d'aquestes etapes. "No serveix només guanyar a casa. Cal sumar de tres en tres, també a fora. A Tenerife ens posaran les coses molt difícils", ha assegurat.







Segons Pep Lluís Martí,"tenim alguns jugadors amb molèsties, per això viatgem amb 20 jugadors. Demà entrenem a Tenerife i veurem com estan". Preguntat pel fet d'haver tornat als llocs de "play-off" gràcies al triomf de dijous ha reconegut que "no he mirat la classificació" i que l'únic que havia fet al matí, abans de l'entrenament, havia sigut "tornar a veure el duel amb l'Extremadura per analitzar-lo".



Un dels reptes que es proposa el preparador és aconseguir d'una vegada per totes mantenir la porteria a zero. Al Girona li està costant molt i rep massa gols. "A mi m'agrada fer un gol més que el contrari per guanyar, però amb la porteria a zero és més fàcil aconseguir-ho", ha destacat. L'equip viatja demà i jugarà a l'Heliodoro Rodríguez diumenge a 2/4 de 9 de la nit.