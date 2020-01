«Tot el que no sigui guanyar partits, per a nosaltres sempre és fer un pas enrere»

«Orgullós» del seu equip, a Pep Lluís Martí el que li va agradar, entre altres coses, va ser la capacitat del Girona «d'interpretar» el partit d'entrada. A part de destacar la «importància» d'Aday Benítez, a banda d'aplaudir el rendiment de Pape Diamanka tot justificant la titularitat del porter Asier Riesgo.



convençut



«Sí, sobretot la primera meitat. Després hem estat més dubitatius, però hem sigut capaços de donar un pas endavant. Hem competit, sabent el que ens dona jugant així. Hem interpretat molt bé el que havíem de fer de bon inici, gaudint d'ocasions als primers cinc minuts. Això vol dir que hem sortit molt endollats. Estic molt orgullós del meu equip».



alineació



«Tota la setmana treballem pensant què pot ser el millor per al següent partit. No pas tenint al cap el Tenerife, el proper rival. Sabíem que teníem molts jugadors amb quatre targetes, i al final ha passat el que ens temíem. Però hem fet jugar el millor equip per guanyar l'Extremadura».



partit rodó



«El més important per a nosaltres era guanyar. També la porteria a zero, que ens falta. Això ho hem de recuperar encara. En línies generals l'equip ha interpretat molt bé què és el que havia de fer. Ha imposat el seu ritme, guanyant les segones jugades. Llàstima de les targetes. Ens quedem sense tres jugadors importants per a Tenerife, però tenim una plantilla molt llarga. Qui jugui, tothom competirà molt bé».



aday



«És algú més del grup. És possiblement el jugador que més transmet el sentiment gironí als companys de vestidor. És un futbolista fonamental. A part, té una gran facilitat per desbordar. És una persona important per a nosaltres. S'ha endut un cop a l'esquena i no podia continuar, ha sigut una llàstima».



era clau guanyar?



Hi havia una caiguda, com hi tornarà a haver una si no guanyem el diumenge. Ja no tenim ni temps de gaudir de la victòria. El fet el que ens correspon. Ara, a entrenar demà, preparar la llista i viatjar. Tot el que no sigui guanyar, per a nosaltres sempre serà fer un pas enrere».



riesgo titular



«Amb qualsevol dels tres porters estic tranquil. Em demostren que estran preparats. Asier (Riesgo) em va agradar a Vallecas i també a Cartagena, em va transmetre seguretat i confiança».



stuani



«Tots sabem de la seva importància. No només pels gols que marca, sinó de tota la feina que fa per moure els rivals. És un jugador determinant i ho està demostrant amb números».



diamanka



«A la Copa ens va demostrar que té una capacitat de feina enorme i arribada a la seva àrea i també a la contrària. Ha sigut un dels millors del partit. Ho ha donat tot. Ha robat pilotes. És un dels partits més complets que li hem vist».