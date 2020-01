Tres sancionats per a Tenerife

Pep Lluís Martí tindrà tres sancionats per acumulació de targetes per visitar diumenge el Tenerife (20.30). Ahir Granell, Juanpe i Aday van veure la cinquena groga de la temporada i, per tant, hauran de descansar la propera jornada. En el cas d'Aday la suspensió va poder semblar buscada, per perdre temps abans de posar en joc la pilota, poc abans de retirar-se, lesionat, a conseqüència d'un cop a l'esquena que havia patit a la primera part en una acció amb Lomotey. El de Sentmenat va ser rellevat per Jairo a l'inici del segon temps. A aquestes tres absències s'hi ha de sumar la possible de Jonatan Soriano, que ahir va caure de la convocatòria per una sobrecàrrega al bessó esquerre.

Aday reapareixia ahir en partit de Lliga. No jugava en la competició domèstica des del 8 de desembre, quan el Lugo sortia amb un 3-1 en contra de Montilivi. Ell mateix, que aquell dia era per primer cop titular superada una altra lesió, va demanar el canvi. El diagnòstic: una dolència muscular al tendó del múscul semitendinós de la cama esquerra. Deia adeu al 2019 i es va perdre la visita a Sòria i el Girona-Mirandés. Aday va reaparèixer amb l'equip la setmana passada en Copa a Cartagena i ahir ho feia a l'onze titular en Lliga, firmant una molt bona primera part, amb golàs inclòs al límit del descans per posar el 2-0 al marcador. Però un cop a l'esquena li va acabar fent la guitza de nou.

La victòria d'ahir torna el Girona als llocs de play-off. Les tres derrotes seguides que acumulaven els de Pep Lluís Martí havien fet caure l'equip dels llocs de privilegi, però amb un altre triomf s'hi han pogut tornar a enganxar. Sumen ara 34 punts, un més que Numància, Las Palmas i Mirandés. L'ascens directe continua lluny, massa lluny. El Cadis, tot i haver perdut gas, té 45 unitats, i l'Almeria, que ahir va guanyar 2-0 a l'Oviedo, 42. Vuit punts, per tant, segueixen separant els gironins del gran objectiu que persegueixen. No hi ha temps per trencar-s'hi el cap. Demà viatgen a Tenerife, on diumenge la victòria tornarà a ser obligatòria per no caure de nou en depressió.