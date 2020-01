A mitja taula en audiència

El Girona és el 13è club de Segona més seguit en els partits en obert que ofereix Gol segons les dades de la primera volta. El canal de Mediapro va oferir sis cops els gironins fins l'equador del campionat, amb un acumulat d'audiència de 251.000 espectadors. Aquests números situen el club a la zona mitja del rànquing, tot i que amb uns números bastant similars als de l'Sporting, per exemple, que tanca el top 10 amb 257.000 televidents de mitjana.

A la primera volta l'equip que més cops ha aparegut en obert per Gol ha sigut, com és habitual, el Saragossa (12). Els aragonesos són quarts, amb 298.917 espectadors de mitjana. El rànquing, recopilat pel portal especialitzat Vintage Stats, el lidera l'Albacete, amb 350.500, però també s'ha de dir que només li han ofert dos partits. A banda del Saragossa, els altres equips que més sovint es veuen en obert són el Tenerife (10), el Cadis (8), el Las Palmas i el Màlaga (7), i després ja ve el Girona, amb sis. El Fuenlabrada encara no ha aparegut cap vegada pel canal en obert de Mediapro, tot i ser l'equip revelació.

Les audiències són un dels factors importants a l'hora de determinar les ajudes de La Lliga als clubs en el repartiment dels drets de televisió, la font d'ingressos més gran que reben, amb diferència, a l'hora d'organitzar els seus pressupostos.

Gol no té una franja determinada a l'hora d'oferir els partits, i tant en pot emetre els divendres, els dissabtes o els diumenges a la nit (entre les 8 i les 9) o els dissabtes a primera hora de la tarda. En tot cas, cada jornada en obert es poden seguir dos duels de la categoria de plata.



Girona-Osca, el 8/2 a les 4

La Lliga va fer públics ahir els horaris de la jornada 27 de Segona. El partit Girona-Osca ha quedat programat per al dissabte 8 de febrer a les 4 de la tarda a Montilivi, i serà televisat precisament per Gol, en obert. Aquest serà un duel molt important per als de Pep Lluís Martí perquè els aragonesos són un rival directíssim. A la primera volta el Girona va caure a El Alcoraz (1-0). L'Osca serà el primer dels rivals directes del Girona que passaran per Montilivi en la segona part del campionat. A la part final arribarà el plat fort: els tres darrers partits de Lliga regular a casa seran contra Saragossa, Almeria i Cadis. El partit de demà a Tenerife, igual com el de dijous davant l'Extremadura, són de Movistar LaLiga. La segona volta el Girona la va estrenar per Vamos, un altre canal de Movistar. La visita de l'Oviedo, el dia 26, anirà per Movistar LaLiga, igual com el Fuenlabrada-Girona del 2 de febrer.