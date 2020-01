Continuar mirant amunt passa per guanyar a Tenerife

La millor medicina per a qualsevol mala ratxa són les victòries, i el Girona va tallar la sèrie de tres derrotes consecutives (Numància, Mirandés i Rayo) dijous amb un solvent triomf contra l'Extremadura a l'estadi (3-1). Un resultat que tothom espera que sigui el punt de partida d'una nova dinàmica més positiva i a la qual l'equip intentarà donar continuïtat aquest vespre al camp del Tenerife. Tot i això, la distància respecte l'objectiu continua sent grossa i el dèficit de punts respecte els equips capdavanters fa que torni a ser gairebé imperatiu guanyar avui a les Canàries.

El Girona visita l'Heliodoro Rodríguez López amb moral, sí, però també carregat de baixes perquè el preu de la victòria contra l'Extremadura va ser força alt. Juanpe, Granell i Aday van veure la cinquena targeta groga de la temporada i avui no hi podran ser per sanció. Tres baixes que s'afegeixen a la de Samu Sáiz, lesionat, i a la de Valery, de llarga durada.

La profunditat de plantilla fa que cap absència pugui ser excusa per a un equip al qual tothom, des de dins mateix també, assenyala com el gran candidat. Aquesta setmana, però, el màxim responsable esportiu ha reconegut públicament l'error d'esbombar als quatre vents que l'únic objectiu era l'ascens i que això havia suposat una dosi extra de pressió que ha fet que cada partit fos una final. Avui a Tenerife també ho serà, sí, però Pep Lluís Martí, des del primer dia que va arribar, ha intenta afluixar una mica aquesta càrrega de favoritisme intentant que els seus homes se centrin únicament en el partit que toca, sense mirar més enllà. Al principi li va funcionar, però les tres derrotes consecutives van frenar la reacció d'un equip que, a més a més, veu com els rivals no fallen i estan posant la directa. El triomf contra l'Extremadura i la classificació per als setzens de final de la Copa al camp del Cartagena (2-4) haurien de suposar un petit bri d'esperança amb vistes al futur. El joc no va ser brillant ni tampoc convincent, però en futbol i en qualsevol esport, encara que Quique Setién digui el contrari, el que importa és guanyar.

Riesgo es mantindrà sota pals un cop confirmat el sorpasso a Juan Carlos dijous passat. Ramalho i Gumbau ocuparan els llocs dels sancionats Juanpe i Granell, mentre que el d'Aday podria ser per a Jairo Izquierdo. Per la seva banda, Brandon Thomas podria sortir d'entrada al costat de Stuani, amb Marc Gual a la banqueta. La resta de l'equip serà pràcticament el mateix que va superar l'Extremadura.

Pel que fa al Tenerife, el tècnic Rubén Baraja té les baixes per lesió de Borja Lasso, Àlex Bermejo i Miérez, a més a més de Mazan, que està ultimant el seu retorn al Celta. Per contra, el darrer fitxatge, el davanter Joselu, cedit per l'Oviedo, podria debutar. En canvi, Lasure, fitxat del Saragossa, encara no s'ha entrenat i no hauria de jugar. Els canaris venen de perdre a Osca però en el darrer partit a l'Heliodoro van superar l'Albacete i van posar fi a la pitjor ratxa de la seva història sense guanyar a casa (9 partits).