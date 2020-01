El Girona torna a quedar en evidència a Tenerife (1-0)

Despertant tard, difícilment s'aconseguirà l'objectiu. El Girona és d'aquells qui ensopeguen sempre amb la mateixa pedra i, deixant escapar la primera part en un guió calcat al de Vallecas, ha perdut aquesta nit davant del Tenerife (1-0). Un gol matiner de Nahuel ha deixat en evidència als gironins, que tot i la insistència de la segona part no han estat capaços de marcar a un equip que lluita per evitar el descens. Per postres, ha estat la primera victòria a l'Heliodro que els de Rubén Barajas aconsegueixen amb la porteria a zero. Ni Stuani, ni Borja García, ni Brandon, ni Jonatan Soriano -ha sortit lesionat al min. 45. Cap d'ells ha estat capaç de superar a Dani Hernández, que no ha patit en excés.

Al Girona li havia quedat una jornada maca ja abans que comencés a córrer a pilota a l'Heliodro. La derrota del líder Cadis (1-0) i l'empat al darrer minut de l'Osca (1-1) donava a priori una dosis d'empenta extra als de Pep Lluís Martí en la seva lluita per reenganxar-se al play-off. Els gironins van pagar cara la important victòria contra l'Extremadura a Montilivi (3-1) amb les baixes per sanció de Juanpe, Granell i Aday, que dijous passat van veure la cinquena targeta groga. Al seu lloc, el tècnic hi ha posat a Ramalho, Gumbau i Jairo. La porteria ha tornat a quedar en mans de Riesgo, mentre que veient als dos puntes Jonatan Soriano i Stuani quedava clar el missatge: anar a mossegar. Però com va sent costum al conjunt blanc-i-vermell, l'immobilisme l'ha deixat en evidència només començar.

En una pèrdua de Diamnka al mig del camp, Nahuel ha estat més llest que ningú pispant l'esfèrica i desfent-se de tota la defensa per marcar a plaer amb un xut creuat. Amb l'avantatge al marcador, els canaris s'han dedicat a marejar la perdiu davant d'un Girona que tenia la possessió però estava resignat a superar la porteria de Dani Hernández. Al minut 19, Stuani ha gaudit d'una ocasió clara engaltant una centrada al cor de l'àrea de Mojica amb la mala sort que ha aparegut un defensa per evitar l'empat. Tret d'això, els gironins només han pogut sorprendre a partir del joc a pilota aturada. En una falta a la frontal el lateral colombià ha topat amb la barrera i després era Diamanka qui no se'n sortia amb una falta centrada per Gumbau. Quan faltaven mil·lèsimes de segon per marxar als vestidors, Martí ha utilitzat el primer canvi fent sortir a Soriano, lesionat, per Brandon. Ha sigut la confirmació que el Girona ha llançat la primera part altre cop.

A la represa, calia fer un pas endavant. Encara que ha sigut el rival qui s'ho ha cregut més per qüestió de necessitat. Com a mínim, d'entrada. Ignasi Miquel ha hagut d'intervenir de seguida per tallar una pilota de Suso i enviar-la a córner. Precisament, el central barceloní ha vist com li feien una falta perillosa a la frontal. Era una oportunitat per aixecar el partit, però el xut de Borja García ha sortit llepant el travesser. El Girona estava de pega. Brandon, el primer fitxatge que ha arribat aquest mercat d'hivern, ha desaprofitat una magnífica passada de Sutani al 61 topant amb el porter. Després de substituir a Diamanka, Jozabed ha olorat el gol de prop amb un xut que ha sortit fregant el primer pal. La resposta del Tenerife a estat un cacau de Dani Gómez que Riesgo ha escapçat amb seguretat. Al 86, Stuani ho ha provat amb una rematada de cap directa a les mans de Dani Hernández. Els de Martí insistien, però l'empat no ha arribat empitjorant els números com a visitants.



Fitxa tècnica del partit

Tenerife: Dani Hernández, Luis Pérez, Alex Muñoz, Alberto, Milla, Dani Gómez, Suso (Moore, min. 77), Nahuel (Elliot, min. 24), Carlos Ruiz, Aitor Sanz i Jorge (Undabarrena, min. 49).

Girona: Riesgo, Maffeo, Ramalho, Ignasi Miquel, Mojica, Gumbau, Diamanka (Jozabed, min. 57) Borja García (Gallar, min. 74), Jairo, Jonatan Soriano (Brandon, min. 45) i Stuani.

Gols: 1-0, min. 7: Nahuel;

Àrbitre: Figueroa Vázquez. Ha amonestat a Suso, Jorge, Milla, Alberto (Tenerife); Ramalho (Girona).

Estadi: Heliodro Rodríguez López.