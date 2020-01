El repte de deixar la porteria a zero vuit partits després

Ha plogut molt des de la victòria contra el Fuenlabrada (2-0) del 23 de novembre a Montilivi. D'ençà d'aquell dia, l'equip ha guanyat més partits i ha avançat dues rondes a la Copa el Rei. Tanmateix, no ha estat capaç d'acabar un partit sense haver de recollir una pilota del fons de la seva porteria. I és que el conjunt de Pep Lluís Martí fa vuit partits seguits que no deixa la porteria a zero. Una xacra, sens dubte, que ha fet que l'equip no fes el pas endavant definitiu en la lluita per l'ascens.

Saragossa (3-3), Lugo (3-1), Linares (1-2), Numància (2-0), Mirandés (0-3), Rayo (1-0), Cartagena (2-4) i Extremadura (3-1) han pogut batre o bé Juan Carlos o bé Riesgo i fer gol a un Girona que no troba la manera d'aturar una sagnia que dura massa. Martí ha canviat de porter a la Lliga i tampoc troba la seguretat necessària entre els seus centrals. Les greus errades d'Alcalá semblen haver-lo relegat a la suplència i avui serà Ramalho qui ocupi el lloc de Juanpe. La realitat és que ni tan sols en els partits on el Girona ha estat molt superior, com ara contra el Lugo o l'Extremadura, l'equip ha estat capaç de mantenir la porteria a zero. Fins ara, Juan Carlos ha estat l'únic que ho ha aconseguit en cinc ocasions (Màlaga 1-0, Las Palmas 1-0, Racing 0-3, Tenerife 1-0 i Fuenlabrada 2-0). Riesgo, per la seva banda, no ha pogut fer-ho en cap dels tres partits en què ha jugat: Linares, Rayo i Cartagena.

D'altra banda, la pluja va fer suspendre el partit que havien de jugar ahir Mirandés i Saragossa.