Tenerife. L'illa que va impulsar la carrera professional de Martí

Encara que públicament hi passés de puntetes i es limités a dir que seria «especial» tornar a l'illa, la realitat és que el d'avui serà un dia molt més que especial per a Pep Lluís Martí. El balear torna per primera vegada al lloc on li van donar la primera oportunitat com a entrenador el 2015 i també al primer club que li va obrir les portes com a futbolista un cop va deixar el club de la seva terra, el Mallorca, el 2000.

La carrera a les banquetes de Martí va començar a l'Heliodoro el novembre del 2015, quan el Tenerife hi va pensar el novembre del 2015 per substituir Raül Agné i redreçar el rumb d'un equip que jugava amb foc. Martí no només va salvar tranquil·lament el Tenerife, sinó que el curs següent (16-17) el va classificar per al play-off i el va deixar a un gol de l'ascens a Primera (va perdre contra el Getafe a la final). L'etapa de Martí a Tenerife s'acabaria inesperadament a la 25a jornada del curs següent (17-18), víctima dels mals resultats. Tot i això, el bon paper de Martí a l'illa va fer que la temporada passada el Deportivo de la Corunya hi confiés en el tram final de Lliga per substituir Natxo González. Amb Martí, el Dépor va fer el play-off i es va tornar a quedar a un gol de l'ascens en perdre la final contra el Mallorca.

Com a futbolista, Martí també va viure una experiència positiva i, sobretot, enriquidora al Tenerife. Tancades les portes del primer equip del Mallorca, el seu club de tota la vida, amb 25 anys, Martí va decidir baixar un escaló i acceptar l'oferta del Tenerife per jugar a Segona A. L'aposta no li va poder sortir més bé, perquè a l'Heliodoro Martí va viure-hi un ascens el primer any amb Rafa Benítez a la banqueta (2000-01) i companys com Luis García, Mista, Barata o Curro Torres, entre d'altres. Amb el Tenerife, Martí va tornar a gaudir de la màxima categoria, tot i que va ser només un any perquè l'equip va baixar el curs següent amb Pepe Mel i Javier Clemente d'entrenadors. La seva progressió en les tres temporades que va jugar al Tenerife (2000-03) va fer que el Sevilla el fitxés i li oferís la possibilitat de guanyar títols (dues Lligues Europa, una Copa del Rei, una Supercopa d'Europa i una Supercopa d'Espanya).

També serà especial el partit d'avui per al segon de Martí, Fabián Rivero, tinerfeny, i amb un ampli bagatge al planter del conjunt canari. Per la seva banda, Jairo Izquierdo també torna avui a l'Heliodoro, on es va formar i va jugar al primer equip a Segona A la temporada 2015-16, amb Martí a la banqueta.