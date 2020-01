El Girona fa bé de canviar el discurs. Després d'insistir dia sí, dia també que l'únic objectiu possible era tornar a pujar a Primera Divisió, els blanc-i-vermells han reaccionat des d'aquest mes d'acord a la realitat que viu l'equip. La intenció ara és anar partit a partit, com bé recorda des de la seva arribada el tècnic Pep Lluís Martí. No es renuncia a res. Ara bé, derrotes com la d'ahir a Tenerife (1-0) compliquen cada cop més l'hipotètic ascens dels gironins.

La victòria de l'Almeria al camp de l'Extremadura (1-2) deixa els de Martí a 11 punts de l'ascens directe. Aprofitant els resultats de la jornada, els de Guti no van fallar i van atrapar el Cadis en el lideratge de Segona. Tots dos tenen 45 punts, mentre que el Girona és setè amb 34. Aquesta opció, per tant, comença a veure's com una utopia a 18 jornades del final.

És anecdòtic, però ara mateix el Girona està més a prop del descens amb 10 punts de marge que no pas de la segona i primera posicions a la classificació. La via per arribar a la màxima categoria seria el play-off. Un peatge que ni els gironins ni Martí han pogut superar mai. Les places de promoció d'ascens, que marca el Numància amb 36 punts, són accessibles per als de Montilivi que amb un parell de punts poden reenganxar-s'hi. Per arribar-hi, però, no poden fallar gaires cops més.

El Girona no pot continuar permetent-se el luxe de llançar partits per la borda a la primera part com va fer ahir a l'Heliodoro o la vigília de Reis a Vallecas. Quedar-se amb la gran quantitat d'ocasions que ha tingut per veure porteria o la manca d'encert no és suficient. Bàsicament perquè no hi ha temps a perdre. La regularitat ha d'arribar, sobretot fora de casa on és habitual tornar de buit.

L'última vegada que els de Martí van sumar a domicili va ser a Saragossa (3-3) fa quasi dos mesos, desaprofitant un 0-2. Després d'aquell empat, només han conegut derrotes. L'última victòria com a visitant va ser al camp de l'Extremadura en l'estrena de Martí a la banqueta, precisament el darrer rival que han guanyat a Montilivi, on s'ha de mantenir la dinàmica.