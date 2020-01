Martí: «Ens ha faltat determinació en els metres finals, però les victòries arribaran»

Pep Lluís Martí és un entrenador de poc titulars en les rodes de premsa, d'autocrítica justa i de veure sempre el got mig ple. I aixi ahir va veure «la falta de determinació en els metres finals» com a principal mancança del seu equip i va deixar clar que, futbolísticament parlant, el camí marcat és el que es veure anit a Tenerife: ·stic convençut que jugant d'aquesta manera les victòries arribaran. Sobre la jugada del gol local, amb una errada de Diamanka, Martí va restar-li importància deixant clar que, per a ell, hi havia temps per arreglar el problema: «Així és el futbol. Avui en dia la majoria de gols són en transicions o en accions d'estratègia, perquè si no és així és molt complicat marcar. Avui ens ha tocat a nosaltres, però tot i aquesta errada invidiual teníem temps de solucionar-ho».



optimista



«Hem perdut tres punts en un partit que, com a mínim, n'hauríem d'haver aconseguit un pel que ha fet l'equip i per la personalitat que ha demostrat tenint la pilota en un camp difícil. Però a nosaltres no ens interessa el joc o la personalitat sinó que ens interessa guanyar i estic convençut que jugant d'aquesta manera les victòries arribaran. Tinc clar que jugar així és el cami i que farem gols i tindrem encert, però avui per guanyar ens ha faltat un punt de determinació en els darrer vint o vint-i-cinc metre per acabar les jugades».



el gol



«Així és el futbol. Avui en dia la majoria de gols són en transicions o en accions d'estratègia, perquè si no és així és molt complicat marcar. Avui ens ha tocat a nosaltres, però tot i aquesta errada invidiual teníem temps de solucionar-ho. El gol de Nahuel ens ha obligat a anar a remolc, però tot i així jo no he notat que l'equip no s'hagi sabut aixecar. Hem seguit insistint i lluitant fins a la final, a la primera part potser ens han faltat més oportuntitats com hem tingut a la segona. Però lluitar, hem lluitat»



falta d'encert



«Hem tingut capacitat de reacció, però abans del gol l'equip també estava sent valent i ambiciós. Els que ens ha faltat és la capacitat de definició i quan l'equip ha tingut la possibilitat de tirar a portar o ha tingut la possibilitat de centrar, aquest remat o aquesta centrada no ha estat bona»



no encadenen victòries



«El que ens sap greu és perdre. És igual si perdem després d'haver guanyar, perdut o en mig d'una ratxa de resultats. El que volem és guanyar sempre, però repeteixo que ho hem intentat fins al final. Aquest equip té l'obligació de guanyar tot els partits, però repeteixo que avui ens ha faltat l'encert i determinació en els metres finals per poder aconseguir-ho.