Una Copa amb un ull pendent del cel

Montilivi es prepara per a una nit de Copa molt condicionada pel temporal de pluja i vent, i per la decebedora impressió que el Girona està oferint a la Lliga. Arriba a l'estadi un Primera, el Vila-real, però no sembla que amb això n'hi hagi prou per engrescar una afició resignada a acomiadar-se de l'ascens directe quan encara no s'ha acabat el mes de gener. Tornarà a ser un partit per donar minuts als menys habituals (Pep Lluís Martí ja va admetre ahir que la prioritat és la Lliga i que «aquesta mena de duels són ideals per fer rotacions»), que s'haurà de seguir amb un ull pendent del cel. Fa hores i hores que plou a Girona i, de moment, ahir la gespa de Montilivi oferia una bona imatge. Avui es preveu una nova tanda de ruixats que poden acabar condicionant, i molt, aquesta eliminatòria de setzens de final.

Martí i Javi Calleja van parlar ahir del temps i de com pot influir en el partit. El tècnic del Girona va reconèixer que «ens haurem d'adaptar a les circumstàncies» i va afegir tot seguit que «Montilivi té un bon drenatge i mirarem que la gespa estigui el millor possible». L'entrenador del Vila-real, per la seva banda, va dir que «no para de ploure i això és un condicionant important. Potser el camp estigui ple de basses i no el trobem en les millors condicions». Els locals es van entrenar ahir a La Vinya enmig d'un gran ruixat, i els visitants van haver de canviar el seu pla de viatge: volien entrenar-se a casa per viatjar a Girona en xàrter, però ho van acabar descartant i van cobrir el desplaçament en tren.

Tot i no donar pistes, com és habitual, de quin onze presentarà (la convocatòria no la facilitarà fins avui a l'estadi), Pep Lluís Martí va descartar Aday, Jonatan Soriano i Samu Sáiz per lesió. El Vila-real viatja amb 19 futbolistes. Calleja té problemes en atac perquè no disposarà de Gerard Moreno i dilluns va perdre Ekambi, traspassat a l'Olympique de Lió; Bacca, per tant, es preveu com el punta de referència a Montilivi.

El Girona arriba al partit immers en una depressió. L'ascens directe, després de la derrota de Tenerife, és a 11 punts i es veu utòpic encara amb 18 jornades per jugar. Martí va assegurar que l'equip s'havia entrenat bé i que «està amb ganes de tornar a competir». Dit això, va assegurar que malgrat que la prioritat és la Lliga (diumenge rebran l'Oviedo), la seva intenció és intentar arribar el més lluny possible a la Copa. A més va insistir en el discurs de les últimes setmanes: el Girona juga bé «i només ens falta trobar el gol, és el que ens està costant, i treballem per millorar». El Vila-real, per la seva banda, vol oblidar a Montilivi la desfeta contra l'Espanyol (1-2): «Hem de sortir atents d'inici per no repetir els errors de diumenge», va dir Calleja.