Embolic amb les entrades: el Girona rebaixa a última hora el preu per als abonats

L'intent a última hora del Girona per engrescar l'afició i evitar una imatge desèrtica aquesta nit a Montilivi, oferint les entrades a preu reduït per als «abonats més fidels», es va acabar convertint en un embolic per les queixes dels seguidors que ja havien adquirit la seva localitat amb les tarifes inicials, que ja incloïen un descompte respecte a les destinades pel públic en general. Al final el club va haver de rectificar i aplica també el preu més baix (6 euros a gol, 10 a Preferent i 14 a tribuna) als socis que havien comprat l'entrada abans de dilluns a la tarda. En tot cas, amb rebaixes o sense, i amb la perspectiva que el temporal de pluja encara tindrà afectació a la ciutat avui, el club es prepara per rebre a l'estadi una de les entrades més discretes dels últims temps.

Tot es va precipitar dilluns a la nit, quan alguns abonats, segons el club «els més fidels», van rebre un correu electrònic on se'ls convidava a comprar entrades per al Girona-Vila-real a un preu encara més reduït que el marcat inicialment. Les queixes dels socis que havien activat el seu carnet o havien comprat ja l'entrada no es van fer esperar a través de les xarxes socials. Fins i tot la Federació de Penyes tenia a punt un comunicat censurant la decisió del club. Però a primera hora de la tarda el Girona va rectificar. «El club aplicarà el descompte i retornarà la diferència de preu (ahir mateix a la majoria d'afectats) a tots aquells socis que van comprar entrades fins dilluns abans de la promoció per al partit de Copa», va escriure l'entitat al seu perfil de Twitter. La informació es completava amb una piulada que recorda que «la promoció va dirigida als socis abonats que han assistit a tots els partits a Montilivi o han faltat un màxim de dos partits aquesta temporada».

El club havia pres la decisió de rebaixar encara més els preus per als abonats en un intent per evitar que l'estadi registri una de les pitjors entrades dels últims temps. El temporal de pluja i vent que aquests dies assota les comarques gironines ja convida poc a anar a futbol avui a les 9 de la nit, però, a més, cal sumar-hi el pobre paper que està fent l'equip aquesta temporada a la Lliga, on pràcticament ja ha quedat descartat per l'ascens directe, a 11 punts de distància, refredant els ànims de l'afició.

«Viu l'emoció de la Copa a un preu molt especial! Abonat, sabem que tu ets un dels que més assisteix a Montilivi setmana rere setmana, plogui o nevi, i no volem que et perdis el Girona vs Villarreal de Copa. Per aixo, hem preparat una oferta molt especial, exclusiva per als abonats més fidels», assegurava el text que es va enviar al correu d'alguns abonats, segons el club «els més fidels», dilluns a la nit. D'aquesta manera se'ls facilitava un codi per poder adquirir localitats a preus rebaixats respecte als que es van posar inicialment.

Fins i tot el tècnic, Pep Lluís Martí, va parlar de la necessitat de tenir avui el suport dels seguidors a Montilivi, admetent que amb el mal temps seria complicat que hi hagués una bona entrada. «Ens enfrontem a un Primera, un equip que juga bé, i necessitem tenir la gent al costat perquè amb la seva ajuda tot és més fàcil», va subratllar en la prèvia.

Els abonats tenien fins divendres passat al migdia per reservar la seva localitat activant el carnet via la pàgina web del club. Unes 2.000 persones ho van fer, entre abonats i socis que van comprar entrada. Amb la rebaixa d'última hora el Girona vol intentar engrescar l'afició, tot i que sembla evident que Montilivi presentarà una fluixa assistència. Això sí, per a aquells que no tinguin el canal DAZN, anar al camp serà l'única manera de veure el duel, que pot dur els gironins als vuitens de final de la Copa.

Els nous preus per als abonats que a última hora decideixen pujar a Montilivi són aquests (entre parèntesi la tarifa inicial, que s'ha vist reduïda): Gol: 6 ? (10); Gol Lateral: 6 ? (12); Preferent: 10 ? (14); Preferent Central: 10 ? (16); Preferent Cobert: 10 ? (18); Tribuna Inferior: 14 ? (22); Tribuna Superior: 14 ? (24).