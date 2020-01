L'aventura a la Copa escriu el seu punt i final (0-3)

Si difícil, per no dir impossible, està ara mateix el somni de l'ascens directe pel Girona, la seva aventura a la Copa del Rei sí que ha quedat vista per a sentència. El punt i final l'ha escrit aquesta nit, en un ambient gèlid a Montilivi, sota la pluja i davant menys d'un miler d'espectadors. Superades amb més pena que no pas glòria les rondes anteriors, davant rivals de menor entitat, l'adéu definitiu ha arribat sense sorprendre a ningú. El Vila-real n'ha tingut prou amb ser pacient i prémer l'accelerador en el moment oportú per golejar un equip desdibuixat, més centrat en no seguir acumulant decepcions a la Lliga que no pas en fer història en una altra competició.

És cert que fins als 53 minuts, la balança ha estat prou equilibrada. Cert que els gironins, amb un onze ple de suplents i només dos titulars que repetien respecte la desfeta de Tenerife (Ramalho i Diamanka), han començat adormits, potser encomanats per un ambient desconegut a l'estadi. El Vila-real dominava a plaer, amb molta superioritat al mig del camp i arribant amb perill, sobretot per banda esquerra. Bacca n'ha tingut un parell, sense conseqüències, abans que a la mitja hora Cazorla xutés prop del pal esquerre. La més clara, un cop de cap d'Anguissa, a la sortida d'un córner, que ha marxat a fora.

Però això no vol dir pas que el partit fos un monòleg. De tant en tant, el Girona ha anat treient el cap, amb jugades aïllades però un xic perilloses, on li ha faltat contundència i sang freda. Gallar, molt actiu de bon inici, ha tingut un parell d'arribades, amb un xut desviat i un altre que ha rebutjat un defensor. També ho ha provat Granell, des de la distància. O Brandon, en la seva primera titular, amb un remat que s'ha perdut per damunt del travesser.

Ha millorat les seves prestacions l'equip a la represa. Ha sortit un xic més endollat. També valent. Jozabed ha aconseguit un servei de cantonada en una acció personal i en la jugada posterior, el cop amb la testa d'Alcalá no ha entrat per ben poc. També Diamanka ho ha provat en una internada a l'àrea amb un llançament al qual li ha faltat potència. No l'ha espantat el gol de Funes Mori, que ha rematat amb el cap un córner al segon pal. Amb el 0-1, els de Martí han seguit a la seva, decidits a igualar les forces. Ha entrat Coris d'una banda i de l'altra, Chukwueze. L'entrada d'aquest últim ha sigut decisiva. La seva velocitat ha permès al Vila-real guanyar protagonisme en atac. Sobretot amb el Girona mirant cap endavant, tot cercant un empat que no arribaria mai.

Cazorla ha fet el segon, collint una pilota morta i rematant sense que Juan Carlos hi pogués fer gran cosa. La ferida l'ha fet més grossa Chukwueze, culminant una acció individual per signar el 0-3. Gol que els pocs espectadors que hi havia a Montilivi no han dubtat en aplaudir. Ha tornat a tenir minuts Carlos Martínez, davanter del filial, quan el duel ja estava dat i beneït i també trencat. L'ha tingut l'atacant amb un cop que ha rebutjat el pal ja a les acaballes. Mala fortuna aquest cop i desencert ja al descompte, quan Gual tot sol ha enviat la pilota fora. Res a fer.



GIRONA 0 - 3 VILA-REAL

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Ramalho, Alcalá, Brian Oliván, Granell, Diamanka (Coris, min. 57), Gallar, Jozabed (Gumbau, min. 80), Brandon (Carlos Martínez, min. 74) i Marc Gual

VILA-REAL: Andrés Fernández, Rubén Peña, Funes Mori, Pau Torres (Fer Niño 75'), Quintillà, Moi Gómez, Morlanes (Iborra, min. 64), Anguissa, Cazorla, Ontiveros (Chukwueze, min. 54) i Bacca

GOLS: 0-1, Funes Mori (min. 53); 0-2, Cazorla (min. 70); 0-3, Chukwueze (min. 72)

ÀRBITRE: Cuadra Fernández (comitè balear). Ha amonestat Oliván, Gumbau (Girona); Peña, Quintillà (Vila-real)

ESTADI: Montilivi, 928 espectadors.