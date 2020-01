El Girona fa dos mesos que és incapaç de deixar a zero la seva pròpia porteria

La Segona Divisió és una categoria que no està per guarniments i fioritures. Això de fer-ho bonic està molt bé, però a l'hora de la veritat el que compta és ser determinant. La contundència mana. L'ha demanat més d'una vegada Pep Lluís Martí, tècnic del Girona, veient que li'n falta i no pas poca al seu equip. Es refereix a totes dues àrees. Difícil discutir-li la raó. La capacitat ofensiva, com ha quedat demostrat, passa per la inspiració de Cristhian Stuani. Si l'uruguaià no té el dia, els gironins han begut oli. És ell l'encarregat de fer els gols perquè la resta de la plantilla està a un món de distància. A l'hora de defensar, el problema és que al darrere hi ha massa escletxes. Si no és això, és que s'acumulen les errades. I així és impossible. Costa sumar i sense punts als gironins se'ls fa impossible atrapar l'objectiu. Ara, la meta és menys ambiciosa que fa poques setmanes perquè la segona plaça és a un món de distància. Els onze punts que els separen de l'ascens directe fan que la Primera Divisió passi per atrapar la promoció. Això només s'aconseguirà si arriben les victòries i perquè aquestes es produeixin és imprescindible tancar d'una vegada per totes la porteria amb clau. El Girona encaixa massa gols i no hi ha manera d'aturar aquesta sagnia, per més retocs que es facin i temps passi.

Aquesta temporada ha disputat 27 partits oficials. D'aquests, 24 han sigut a la Lliga i els tres restants, a la Copa del Rei. Una competició, aquesta última, que ha quedat del tot enterrada després de la golejada soferta el dimecres passat a Montilivi contra el Vila-real. De 27 partits, només sis han acabat sense que al Girona li hagin fet cap gol. Això li ha servit per guanyar el Màlaga (1-0), Las Palmas (1-0), Racing (0-3), Tenerife (1-0) i Fuenlabrada (2-0), a banda de sumar un empat amb l'Alcorcón (0-0). En els 21 restants sempre s'ha encaixat, sense excepció i amb resultats de tota mena. Bons i no tan bons. Aquesta inèrcia s'ha accentuat i ara mateix sembla que no té aturador. El passat 24 de novembre, just ara fa dos mesos i quan es va rebre el Fuenlabrada a Montilivi, que l'equip no deixa a zero la seva pròpia porteria. És molt de temps. Massa per a un equip que aspira al màxim.



Les xifres

Al llarg d'aquest període, un total de 10 partits, s'han encaixat 18 gols. Surt a gairebé dues dianes en contra per duel. Tres contra el Saragossa (3-3), Mirandés (0-3) i Vila-real (0-3); dos als camps del Numància (2-0) i Cartagena (2-4); i un davant del Lugo (3-1), Linares (1-2), Rayo (1-0), Extremadura (3-1) i Tenerife (1-0). El balanç? El número de derrotes (5) és superior al de les victòries (4). Ho completa un únic empat. Exemple clar que rebent gols cada dos per tres es fa ben complicat.

A dia d'avui, i comptant només la Lliga, el Girona és el vuitè equip més golejat dels 22 que hi ha a la Segona Divisió A. Acumula 30 dianes en contra, quan encara s'ha de disputar gairebé tota la segona volta de la competició. El cuer, ara mateix el Racing de Santander, només ha encaixat un gol més (3-1). La xifra sorprèn, i molt, sobretot si es compara amb els mateixos registres dels gironins l'última vegada que es van classificar pel play-off d'ascens. En aquella ocasió, l'equip llavors entrenat per Pablo Machín (15/16) tancaria les 42 jornades de la lliga regular havent rebut només 28 gols. Dos menys que els actuals amb molts més partits.

L'actual ratxa, la de les deu jornades seguides encaixant, va camí d'igualar els números negatius de l'any passat si no millora la cosa. En aquella ocasió, curs en què s'acabaria lamentant el descens de categoria, el Girona d'Eusebio Sacristán es va arribar a passar fins a 17 partits consecutius rebent com a mínim un gol en contra. Aquesta ratxa va donar el seu tret de sortida a finals de novembre, després d'empatar a casa amb el Leganés (0-0) uns dies després de guanyar a Mestalla (0-1). Els números defensius eren prou bons, però es va espatllar la cosa. El primer dels partits encaixant va ser un 1-3 al camp de l'Espanyol; l'últim, un 1-2 al Santiago Bernabéu. Dos triomfs de mèrit, però que van comprendre una etapa de 17 partits sense aturador encaixant un total de 32 gols.

La primera oportunitat per redreçar el rumb arriba ben aviat. Aquest diumenge, contra l'Oviedo a l'estadi. El conjunt asturià, ara mateix en descens, és el desè equip menys golejador i el segon que més encaixa de tota la Lliga.