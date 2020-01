Menys de mil espectadors a Montilivi, 12 anys després

Feia gairebé dotze anys que un partit oficial del Girona a Montilivi no tenia tan poc públic com el de Copa de dimecres contra el Vila-real, en ple temporal Gloria i avisos de confinament. Per trobar l'anterior entrada per sota els 1.000 espectadors (928 n'hi va haver segons l'estadística del club), cal remuntar-se al 18 de maig de 2008, en l'última jornada de la Lliga regular de Segona B. El Girona-Alcoià, intrascendent perquè l'equip de Raül Agné ja era campió i estava classificat pel play-off que l'acabaria portant a Segona A, tant sols va dur 850 persones a l'estadi. I això que la directiva que lideraven Josep Gusó i Ramon Vilaró havia decretat l'entrada gratuïta, per celebrar el títol i engrescar l'afició de cares a la promoció. Va ser tan desastrós aquell dia que les taules que el club va instal·lar per rebre donatius (la situació econòmica era crítica) només van recollir 425 euros i els directius n'hi van haver d'afegir 600 més per pagar la tripleta arbitral. Testimoni directe d'aquell partit en va ser l'ara entrenador del Getafe José Bordalás quan encara se'l coneixia com a Pepe. Era el preparador visitant.

La poca resposta que va obtenir el Girona aquell dia va fer pensar a la directiva que tot i disputar el play-off d'ascens, les entrades serien molt fluixes. Però vés per on, en el partit de la primera eliminatòria, contra el Barakaldo, Montilivi va rebre uns 6.000 espectadors. Va ser el dia de la victòria per 2-0 després que Rafa Ponzo, amb l'1-0, aturés un penal a Germán Beltrán que podia haver classificat els bascos (0-0 a l'anada). I ja no en parlem del duel definitiu contra el Ceuta, amb uns 12.000 aficionats a l'estadi ocupant, fins i tot, la lona que cobria la Preferent ensorrada.

Des d'aquell Girona-Alcoià, que va acabar amb triomf local per 2-0, amb gols de Jito i Miki Albert, i fins dimecres, els blanc-i-vermells no havien disputat com a locals un partit oficial amb menys de 1.000 espectadors. En aquesta etapa a la LFP que va arrencar l'agost de 2008 la pitjor entrada havia sigut un duel amb l'Sporting (3-1) el setembre de 2012, quan en ple diluvi només van anar al camp 1.487 valents. La segona pitjor entrada, també provocada per un aiguat espectacular, va ser l'any de l'ascens contra el Sevilla Atlètic (2-0), amb 2.528 aficionats desafiant el mal temps.