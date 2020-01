Comença el compte enrere

A còpia de decepcions, patacades i mals resultats, l'objectiu que s'havia marcat el Girona a començaments de temporada, l'ascens, s'ha anat convertint en una quimera. Els 11 punts de desavantatge respecte al segon classificat són una distància mai eixugada per cap equip i que obligaria el Girona a fer uns 18 partits que resten de Lliga pràcticament immaculats. Des del club tenen clar que, amb el que s'ha vist durant la primera volta, pujar directe és pràcticament impossible. La via directa encara no es descarta del tot però arribar als play-off és ara mateix el primer repte. Per fer-ho, el club està regirant el mercat per tal de millorar una plantilla que no ha respost a les expectatives generades. L'arribada de Brandon Thomas (Osasuna) va ser la primera cara nova d'un mercat d'hivern en què n'hi ha més de previstes. Tot i això, els dies passen i el més calent és a l'aigüera. La recerca del migcentre defensiu fa més de mig any que dura després de la doble negativa per Cristóforo a l'agost i ara i de la negativa del Willem II de negociar pel barceloní Pol Llonch. Divendres vinent es tanca el mercat i el compte enrere s'ha posat en marxa. No sembla que abans de dilluns hi hagi d'haver cap moviment, la qual cosa fa pensar que la setmana entrant serà d'allò més moguda tant pel que fa al capítol d'entrades com pel de sortides.

La direcció esportiva blanc-i-vermella està regirant el mercat per trobar un migcampista de caire defensiu que complementi Granell, Gumbau, Jozabed i Diamanka. La idea és la de trobar un futbolista físic que rasqui i que alhora pugui generar joc però, després de 25 dies de gener, encara no hi ha hagut sort. Les negatives de Cristóforo i Llonch han trastocat els plans de Quique Cárcel. La recerca del pivot no és l'únic front obert que té el màxim responsable esportiu gironí. I és que el tan desitjat migcentre no hauria de ser l'únic fitxatge que fes el Girona d'aquí al dia 1. El club està cercant alhora un altre davanter per encarar amb garanties el tram final de Lliga i suplir Stuani quan l'uruguaià se'n vagi amb la seva selecció.

Per fer lloc al fitxatge o fitxatges, abans el Girona haurà d'alliberar fitxes. Amb l'arribada de Brandon Thomas totes 25 estan ocupades i per això, abans d'entrar caldrà deixar sortir. Homes amb un paper testimonial fins ara com Sebas Coris o Santi Bueno, que només han jugat a la Copa tenen molts números per sortir de l'equip. El de Tossa compta amb algunes propostes de Segona A i podria tancar definitivament la seva etapa al Girona. Tampoc Pape Maly Diamanka ha jugat amb regularitat i el seu cartell a la categoria el fa ser un home abellible per a molts equips. Més sorprenent però gens descartable seria que se n'anessin de Montilivi jugadors que han tingut molts minuts fins ara. En aquest sentit, els darrers dies La Voz de Asturias i As informaven del possible interès de l'Sporting de Gijón i el Numància en Àlex Gallar i Marc Gual. Caldrà veure fins a quin punt el Girona valora la possibilitat de deixar-los sortir sobretot tenint en compte que per Gallar va pagar a la vora d'un milió i mig d'euros a l'Osca aquest estiu. Gallar també ha despertat l'interès d'algun altre equip de la categoria com el Rayo Vallecano, que ja el va voler incorporar la temporada passada quan jugava a l'Osca.