Pep Lluís Martí: «Volem portar el Girona allà on mereix»

El Girona posa fi a un mes d'allò més atapeït rebent demà a l'Oviedo (20.30 hores). Després de quedar eliminat a la Copa amb una derrota contra el Vila-real (0-3), els de Pep Lluís Martí han de prémer l'accelerador a la Lliga per no desenganxar-se de les opcions d'ascens -el directe ja és a 11 punts. "És un partit molt important. Tot i el calendari, les ganes de tornar a guanyar i la motivació per competir al màxim nivell hi són tot. Hem d'adaptar-nos. Nosaltres mateixos ens posem la pressió per fer-ho bé perquè volem portar el Girona allà on mereix", ha explicat el tècnic a la prèvia.

Quan falta una setmana per tancar el mercat d'hivern, Martí no ha volgut referir-se a les possibles entrades i sortides a la plantilla perquè "l'única cosa que em preocupa és el partit contra l'Oviedo, ja que queden poc més de 24 hores". "Hem d'aconseguir fer més gols que el rival. Estic tranquil perquè disposem de moltes ocasions, però ens falta més determinació i tenir finalització a les àrees", ha dit.

Respecte a l'Oviedo, que no guanya des del passat 6 de desembre i se situa en descens, és "un equip molt sòlid i disciplinat en el joc defensiu. Si el deixes jugar, té moltes armes per fer mal". El tècnic podria recuperar a Aday que "ja ha entrenat amb el grup i està en condicions".