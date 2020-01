El Girona continua sense aixecar el cap

Nova oportunitat perduda. Guanyant, el Girona hauria esvaït un xic els dubtes que l'acompanyen durant tota aquesta temporada i s'hauria enfilat de nou en places d'ascens. A casa, i contra un rival en descens com ho és l'Oviedo, semblava propici aconseguir-ho. Però ni així. Sembla instal·lat en una mena de depressió l'equip de Montilivi, al que li costa un món veure porteria i que baixa els braços a la primera garrotada que rep. Ha cedit un empat, deixant-se dos punts més en el camí. I això que ha signat un primer temps més que acceptable, amb algunes ocasions amb cara i ulls. Fins i tot s'ha avançat amb un gol d'Stuani, l'únic que no falla a la cita. Però en l'únic xut entre els tres pals que ha rebut en 90 minuts, ha encaixat un empat letal. Li ha costat tant refer-se, que només ha despertat als últims minuts, quan s'ha llançat a la desesperada, amb més cor que no pas cap, per buscar una remuntada impossible.

Tres futbolistes recuperava Pep Lluís Martí respecte l'ensopegada de fa set dies a l'Heliodoro i tots tres han sigut titulars. Juanpe, Granell i Aday semblen peces imprescindibles pel tècnic, que els ha ubicat en un onze molt similar al que havia derrotat l'Extremadura en l'últim partit de lliga a Montilivi. És a l'estadi on sembla carburar l'equip, que s'ha espolsat els fantasmes que l'acompanyen a domicili per ser dominador i anul·lar un Oviedo inofensiu. La pilota ha sigut pels locals. Les arribades a l'altra àrea, també. Només un cop s'ha acostat el conjunt visitant amb cara i ulls i ha sigut per posar l'ai al cos al públic. Saúl Berjón, un dels homes més perillosos però que fins llavors no se l'havia vist, ha posat la pilota des de l'esquerra al segon pal on Mojica s'ha fet un embolic. En el seu intent per refusar, ha enviat la pilota a còrner tocant-la, presumiblement, amb el braç. L'àrbitre no s'ho ha pensat i ha xiulat penal però, després de rebre les pertinents instruccions del seu assistent, se n'ha desdit.

Abans i després d'això, s'ha vist un Girona encara lluny de la versió que se li suposa, però dominador. No ha patit al darrere. Tampoc és que hagi fet gaire mal en atac, però ha disposat d'oportunitats com per marxar als vestidors per davant en el marcador. Stuani n'ha tingut una de molt clara només començar, quan ha impactat la pilota a la part superior de la creueta dreta de Lunin. El porter ha atrapat un xut llunyà de Borja poc després que Gumbau enviés la seva rematada per damunt del travesser. N'hi ha hagut més i també de clares, de nou amb protagonisme per Lunin. Ell ha sigut l'encarregat d'evitar l'1-0 al treure una bona mà a xut d'Aday. El vallesà ha completat un ràpid contracop conduït per Borja García. L'última, al 41, ha arribat a pilota aturada. La defensa ha tret com ha pogut una falta servida des de la banda, però Mojica de primeres ha tornat a enviar la pilota a l'àrea. Allà la pentinat Juanpe cap a Stuani, qui no ha arribat a rematar per ben poc. Lunin, molt atent, ha refusat el perill. Un cop més, el gol es resistia.

Per posar-hi remei, com passa sempre, ha hagut d'aparèixer Stuani. El que gairebé mai falla. L'únic que sembla tenir al punteria afinada. Aquest cop, rematant de manera infalible, i de cap, un excel·lent servei de falta executat per Granell des de la banda esquerra. El primer ha caigut als nou minuts de la represa. Quedava un món encara perquè s'acabés el partit, però s'havia fet el més difícil. El problema d'aquest equip és que si li falta consistència en atac, li passa tres quarts del mateix a l'hora de defensar. Per onzè partit consecutiu ha tornat a rebre un gol. I això que l'Oviedo encara no havia xutat entre els tres pals, ni tampoc oferia sensació de perill. Amb un cop que ho ha provat n'ha tingut prou per deixar glaçat Montilivi. Tejera, que havia entrat a l'inici del segon acte, ha engaltat una pilota penjada a la frontal de l'àrea. Sense deixar-la caure i amb cama esquerra, ha enviat l'esfèrica al pal llarg de Riesgo, que poc hi ha pogut fer.

Tot en orris en un moment. I l'equip, tant fràgil en defensa com també en l'aspecte mental, que ho ha acusat. S'ho ha cregut l'Oviedo, que ha avançat metres. Rozada, el seu tècnic, ha sacsejat l'equip tot buscant el gol de la victòria. Martí, per la seva banda, ha fet entrar Brandon al 70, però sense que servís de res. El Girona estava espès. Jozabed i Gallar han sigut els altres revulsius. Amb la pressió del cronòmetre i el públic cada cop més impacient, els blanc-i-vermells han despertat de nou i han posat la directa en atac. Brandon l'ha tingut al 87, amb un xut molt fluix a mans de Lunin. No hi ha hagut cap miracle. S'ha esgotat el temps i els punts han volat de nou. Una nova ensopegada contra un altre equip de la part baixa. Molts deures per fer i les oportunitats que s'esgoten.



Fitxa del partit:

GIRONA: Riesgo, Maffeo, Ignasi Miquel, Juanpe, Mojica, Granell (Jozabed, min. 81), Gumbau, Borja García, Aday (Gallar, min. 85), Jairo (Brandon, min. 70) i Stuani

OVIEDO: Lunin, Nieto, Carlos Hernández, Bolaño, Mossa, Luismi, Jimmy (Borja Sánchez, min. 63), Bárcenas (Tejera, min. 46), Saúl Berjón (Ibra, min. 74), Sangalli i Ortuño

GOLS: 1-0, Stuani (min. 54); 1-1, Tejera (min. 66)

ÀRBITRE: Saúl Ais Reig (comitè valencià). Ha amonestat Gumbau (Girona); Saúl Berjón, Jimmy, Borja Sánchez, Bolaño (Oviedo). VAR: Álvaro Moreno Aragón (comitè andalús)

ESTADI: Montilivi, 6.248 espectadors.