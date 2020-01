Martí: «És un partit importantíssim»

Sense pensar més enllà, el Girona supera avui el calendari mensual més feixuc des que va arrencar la competició. Entre Lliga i Copa, els de Martí han disputat un total de cinc partits (sis comptant el d'avui contra l'Oviedo) amb poc marge per preparar-los. «Ens hem adaptat al calendari i arribem amb ganes i motivació per tornar a guanyar, competint al màxim nivell. És un partit importantíssim i hem de sumar els tres punts, que ens fan falta», assegurava Pep Lluís Martí.

Les tres derrotes i dues victòries evidencien que els gironins no han començat l'any de la millor manera, han allargat les males sensacions del 2019, tot i que d'opcions per endur-se els tres punts o com a mínim un empat no els n'han faltat: «És qüestió d'encert. No em preocupa perquè generem ocasions i molts dels registres els fem bé, però ens costa la finalització a l'hora de fer gols. Hem de ser més determinants a les àrees. M'agradaria mantenir la porteria a zero perquè així sigui més fàcil aconseguir la victòria. És tot un repte per a nosaltres».

El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació dels seus jugadors però confessa que «no podem viure de les ocasions perquè el que realment compta és el resultat». És per això que «hi ha pressió a tots els partits, des del primer dia de Lliga fins a l'últim». «La pressió ens la posem nosaltres mateixos amb les ganes de guanyar. Tenim la responsabilitat de fer-ho el millor possible i portar el Girona on es mereix». Conscient de la desesperació que pot generar la manca de resultats, Martí va dir que «els culpables de les situacions som tots. No podem dir que quan es guanya ha guanyat l'entrenador ni quan es perd també ho ha fet ell. Tots som partícips sempre». El balear creu que «fer les coses bé no ha estat suficient per guanyar. Això signfica que hem de potenciar-ho i corregir els errors que ens estan costant gols».

El tècnic decidirà avui els jugadors que entren a la convocatòria, després de la sessió matinal per «veure com estan tots».