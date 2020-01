La visita de l'Oviedo dispara les urgències d'un Girona obligat a encadenar victòries

El Girona s'ha embolicat de mala manera. La irregularitat que el persegueix des del primer dia de Lliga l'ha fet topar amb la crua realitat. I és que el camí de retorn a Primera Divisió serà de tot menys fàcil. Un trajecte que fins a principis del 2020 ningú del club estava disposat a contemplar. Per molt que tinguis la plantilla més valuosa de Segona, el que manen són els resultats, i els blanc-i-vermells ja són a 11 punts de l'ascens directe. En aquest sentit, cal destinar tots els esforços, primer, a reenganxar-se al play-off perquè ara mateix la promoció d'ascens tampoc està assegurada. És per això que aquest vespre els de Pep Lluís Martí necessiten retrobar-se amb la victòria contra l'Oviedo (20.30 hores, Movistar LaLiga) aprofitant que a Montilivi se'n surten prou bé –són el segon millor local.

Un cop oblidada la Copa del Rei a causa de la derrota als setzens de final davant del Vila-real (0-3), s'han esgotat les excuses. La millora de la dinàmica a la Lliga hi ha de ser i ha d'arribar immediatament perquè, com bé diu el tècnic, «tots els partits són de pressió, des del primer fins a l'últim». Ara bé, el d'avui segurament és més transcendent que mai per tots els condicionants que comporta.



sota pressió



No hi ha temps per perdre. Ja han passat tres jornades des de l'inici de la segona volta i la competitivitat entre els rivals és màxima. Ningú deixa treva, però el Girona continua sense mantenir la porteria a zero –l'últim cop va ser el 24 de novembre contra el Fuenlabrada (2-0). Errors com aquest estan generant molts maldecaps als de Martí, que ja acumulen tantes derrotes com victòries a la Lliga (10). Pendents del partit d'aquest vespre entre l'Almeria i l'Elx, l'ascens directe que marquen els de Guti des de la segona posició queda a 11 punts. El líder, Cadis, està a 14, després de guanyar in extremis el Racing (1-0). Sumar els tres punts, per tant, és de màxima obligatorietat per assegurar-se com a mínim el premi menor del play-off.

aday torna



En general, Martí és de donar poques pistes i explicacions. Reconeix que li «agradaria mantenir la porteria a zero perquè sigui més fàcil aconseguir la victòria», però tant Riesgo com Juan Carlos podrien aparèixer a l'onze titular. «Tots estan disponibles». Aprofitant unes molèsties a la mà del fins aleshores porter titular, el basc va vèncer la partida sota els pals des de la seva actuació a Vallecas. Martí va decidir-se per Riesgo per als partits amb el Rayo (1-0), Extremadura (3-1), Tenerife (1-0); i Cartagena a la Copa (2-4), amb un balanç de dues victòries i dues derrotes. Dimecres, a la Copa, va reaparèixer Juan Carlos. La lògica diu que Riesgo hauria de seguir de titular a la Lliga, ara que s'ha fet amb el lloc.

Aday està disponible. Samu Sáiz, encara no. «Ha treballat una mica al marge, però els dos últims entrenaments ja els ha fet amb el grup. Està en condicions per jugar els 90 minuts», avançava Martí. Que el vallesà estigui recuperat és una gran notícia per al tècnic, com també disposar de Granell i Juanpe un cop complerta la sanció per acumulació de targetes. D'altra banda, Samu Sáiz i Jonatan Soriano continuaran fora de la convocatòria per lesió.



un mercat encallat



Queda menys d'una setmana per tancar el mercat d'hivern i els moviments han estat mínims a Montilivi. L'únic a arribar ha sigut Brandon Thomas (Osasuna), tot i que s'esperen més cares noves. El Girona continua buscant un pivot defensiu i un altre atacant, encara que perquè això passi primer hi ha d'haver sortides, la qual cosa significa que el d'avui pot ser el darrer partit per a algun dels jugadors de la plantilla. Sebas Coris, Diamanka o Àlex Gallar han aparegut a la llista de candidats per un canvi d'aires, encara que segons Martí «el més important és guanyar l'Oviedo i estem centrats en això».



el rival



Si el Girona no passa pel millor moment, l'Oviedo encara menys. Els de Javi Rozada no guanyen des del passat 6 de desembre i ocupen les places de descens, però no es pot abaixar la guàrdia: «És el 5è equip que més centrades ha tret i està molt disciplinat tàcticament en les hores defensives. Si el deixes jugar bé, té moltes armes per fer-te mal». El club asturià també intenta redreçar el seu rumb amb dos gironins a l'àrea esportiva: Francesc Arnau (director esportiu) i David Comamala (secretari tècnic). El davanter Saúl Berjón podria ser una de les novetats a l'onze, després de tenir minuts l'última jornada.



decisiu per a martí



Després del duel contra l'Oviedo, Martí haurà complert 12 partits com a màxim responsable tècnic del Girona. Són, precisament, el mateix nombre de jornades i el mateix rival que van accelerar la destitució de Juan Carlos Unzué. El balear només ha aconseguit sumar un punt més que Unzué (16) i si avui pot començar a quedar qüestionat, perquè l'efecte revulsiu no ha enganxat. El tècnic no pateix per la seva continuïtat i només es preocupa «per arribar als jugadors».