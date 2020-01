«Em veig capaç de pujar a Primera amb el Girona però ho hem de fer entre tots»

Sense fer cap mena d'autocrítica, Pep Lluís Martí deia estar «orgullós» amb la «intensitat» i també «actitud» d'un Girona que, tot i el punt de vista del tècnic, relliscava de nou.



preocupació



«Està clar. El camí per treure això endavant l'hem mostrat avui. Ho hem demostrat com hem anat a totes les jugades, des del primer minut, generant més ocasions que el rival, sent intensos i actius en tot moment. Estic molt orgullós. L'únic és que no hem sumat els tres punts, que és el que més ens hauria agradat».



«play-off»



«No ens hem de fixar en aquestes coses per posar-nos encara més pressió. El que hem de fer és el que hem fet avui. Tothom ha sigut actiu, valent i també ambiciós. A cada jugada, a cada disputa. Sí, estem a prop de la promoció, però si haguéssim guanyat estaríem molt millor».



pressió



«La pressió és la que ens podem posar nosaltres mateixos, perquè ho volem fer el millor possible. El resultat al final és el que t'acaba dient si estàs fent bé o malament les coses. La pressió que tenim és interna. Nostra. Els jugadors han demostrat que se l'han tret de sobre».



dubtes amb l'empat



«És normal. El futbol té circumstàncies que fan que ho puguis passar malament en moments determinats, com ho és quan reps un gol. Quan l'hem superat, hem continuat a la nostra i hem gaudit d'una ocasió molt clara a peus d'en Brandon que ens hauria pogut permetre guanyar el partit».



el gol



«No valoro els punts que hem sumat amb mi, sinó els 35 que duu el Girona. És igual fer-los amb un entrenador o amb un altre. Volem estar el més amunt possible. Crec que ens mereixíem més pel que hem fet avui. Hem fet un pas endavant. M'ha agradat el joc, la intensitat i l'actitud. Segur que això ens farà més grans».



autocrítica



«Entenc la pregunta i opinió. Tots tenim el nostre punt de vista. Estic molt orgullós. Hem fet un pas endavant i ens hem merescut guanyar. El que volem és creure-hi més. Ara ens toca pensar en el Fuenlabrada i sumar els tres punts allà».



falta de gol



«El que més em preocupa és si el meu equip no és capaç de fer les coses necessàries per arribar a la porteria contrària. Estic convençut que els gols arribaran».



gols en contra



«És preocupant, és clar. Ens agradaria deixar la porteria a zero. Si pensem que a qualsevol equip se'l pot guanyar amb facilitat ens equivocarem. Som conscients de la dificultat d'aquesta categoria. És igual les diferències econòmiques entre clubs. La igualtat és enorme».



l'ascens és possible?



«Em veig capaç de pujar a Primera, per descomptat. Però no ho faré tot sol. Tothom ha de fer la seva feina per intentar-ho».