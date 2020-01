Amb un empat no n'hi ha prou per al «play-off»

No hi ha manera. El Girona està pagant a un preu molt car el seu futbol pla. Li costa trobar el camí del gol, sinó és gràcies a Stuani, i sempre n'encaixa. L'empat contra l'Oviedo (1-1) va ser l'enèsima demostració que a l'equip fa setmanes que alguna cosa no rutlla. Li falta finalització i mantenir la porteria a zero. Una premissa per poder sumar de tres en tres. Els de Pep Lluís Martí necessitaven obligatòriament una victòria per reenganxar-se al play-off, però una jornada més van deixar escapar una bona oportunitat davant d'un rival de la part baixa de la classificació. Entre la derrota al camp del Tenerife (1-0) i ahir ja en van dues, si bé és cert que el porter Lunin hi va tenir molt a veure amb les seves aturades.

La rematada de cap de Stuani que avançava als gironins a l'inici de la segona part no va ser suficient per creure en el triomf. Qui si ho va fer, en canvi, va ser l'equip de Rozada. Tejera va sorprendre Riesgo amb un xut des de fora l'àrea i amb l'empat al marcador el Girona va anar a batzegades davant d'un rival que creixia a mesura que avançava el cronòmetre. El primer fitxatge d'aquest mercat d'hivern Brandon Thomas va poder desfer la igualtat al darrer moment, però el seu xut va anar directe a les mans de Lunin. Amb el repartiment de punts, l'ascens directe continua sent una utopia, ja que queda a 10 punts arran de la derrota de l'Almeria (45).

Per si no n'hi haugés prou els de Martí es mantenen una altra jornada fora de la promoció d'ascens que marca l'Elx (36). La distància per arribar-hi és només d'un punt, però continuen sent xifres insuficients per a un equip que predica l'ascens. I preparint-se, que venen corbes: Fuenlabrada, Osca i Dépor, ja esperen.