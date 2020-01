El Fuenlabrada perd Iban Salvador i Iribas per rebre diumenge el Girona

El Girona tindrà diumenge al migdia al Fernando Torres (12.00) una prova de foc contra un rival directe com el Fuenlabrada per a les aspiracions d'entrar al play-off d'ascens. El conjunt madrileny no podrà comptar per a aquest partit amb dos jugadors importants als esquemes del tècnic Baldomero Hermoso, Mere. Es tracta del lateral dret basc Mikel Iribas i del davanter Iban Salvador. Tots dos van veure la cinquena targeta groga de la temporada la passada jornada al camp de l'Sporting i no es podran enfrontar al Girona perquè seran sancionats amb un partit de suspensió.