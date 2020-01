Montilivi perd pistonada

El temporal Gloria i el confinament decretat per Protecció Civil a un piló de municipis gironins van fer que la setmana passada en el partit de Copa del Rei contra el Vila-real tan sols s'acostessin a Montilivi 928 espectadors. Una xifra comprensible amb l'alarma que hi havia durant aquells dies però que va suposar la pitjor des que l'equip va tornar al futbol professional el 2008. Fins aleshores, la pitjor havia estat contra l'Sporting de Gijón el curs 2012-13 en un dia de forta pluja. Sigui com sigui, i deixant de banda el partit davant el Vila-real, la realitat diu que l'afluència a Montilivi ha anat perdent pistonada en les últimes jornades. De fet, en els últims tres partits de Lliga, l'assistència ha quedat lluny de la mitjana habitual d'aquesta temporada, que rondava els 8.000 espectadors. Abans-d'ahir contra l'Oviedo, els espectadors van ser 6.248, mentre que en l'anterior partit contra l'Extremadura la xifra va ser encara més baixa: 5.663. Davant el Mirandés abans de les vacances de Nadal, en un dia en què es va haver de tancar la graderia de preferent superior per culpa del fort vent, l'entrada va ser de 6.842. Això sí, aquell dia uns 2.000 aficionats, entre abonats i entrades venudes, es van quedar sense poder anar al camp arran del fort vendaval.

Sigui com sigui, ja sigui la fred, la pluja, l'horari, la mandra o simplement que l'equip no enganxa, els números diuen que Montilivi ha perdut cap a dos milers d'aficionats en els últims partits. Lluny queda ja la bona victòria contra el Lugo (3-1) amb hat-trick de Stuani que va aplegar 8.584 espectadors a l'estadi. Una entrada habitual enguany a Segona Divisió A afavorida, això sí, per un horari decent (diumenge a les 12.00). Tot al contrari que les últimes jornades, on l'afluència ha disminuït a l'estadi. Diumenge contra l'Oviedo el partit va ser a 2/4 de 9 del vespre, mentre que davant l'Extremadura el partit es va jugar un dijous al vespre (20.00). Horaris poc atractius i de mal gestionar per al públic i que van fer que Montilivi no tingués la resposta esperada. De ben segur que els mals resultats fora de casa, on l'equip col·lecciona només disgustos (Numància, Rayo Vallecano, Tenerife), no han ajudat a mantenir el caliu quan la temporada ha baixat.

De fred encara se n'espera unes quantes setmanes més. Caldrà veure, però, si l'equip és capaç de redreçar el rumb i tornar a escalfar l'afició a còpia de bons partits i victòries que l'acostin altre cop a la zona del play-off d'ascens. La propera prova serà dissabte dia 8 de febrer a les quatre de la tarda (16.00). Un horari més que bo perquè l'afició torni a fer costat a l'equip. Segurament el resultat aconseguit contra Fuenlabrada diumenge (12.00) ajudarà a definir el grau d'engrescamenta d'uns seguidors desencantats cada cop més amb un equip que no està responent a les expectatives generades a començament de la temporada.