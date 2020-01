La direcció esportiva valora el retorn de Porro i Marc Gual pot marxar al Castella

Arribats a 29 de gener, el mercat de fitxatges d'hivern és a punt de tancar i a Girona el més calent és a l'aigüera, tot i que s'intensifica l'activitat als despatxos de Montilivi. La intenció del club era la d'aprofitar aquest mes per fer uns quants moviments. S'esperava un mínim de dos o tres fitxatges, així com també algunes sortides per deixar fitxes lliures (anit el diari Marca donava per feta la del davanter Marc Gual rumb al Madrid Castella per cobrir les baixes ofensives que té Raúl González per culpa de les lesions, a Segona B). Gual és a Montilivi cedit pel Sevilla, una operació que es cancel·laria per tal que el club andalús el pogués enviar a préstec a Valdebebas. Amb el Girona Gual ha fet sis gols. Complirà 24 anys el proper mes de març.

En el capítol d'altes, l'única notícia ha sigut l'aterratge de Brandon Thomas, cedit per l'Osasuna. Ni rastre del pivot defensiu, aquella peça que falta des de l'agost. És prioritari per a Quique Cárcel incorporar-ne un. Ho era a primers de gener i també ara, quan el temps s'esgota. La direcció esportiva està treballant contra rellotge però fins ara no ha pogut lligar cap futbolista amb aquest perfil. Les primeres opcions s'han esvaït. O bé perquè Sebastián Cristóforo va preferir marxar cap a l'Eibar, o perquè a Pol Llonch el Willem II el va declarar intransferible. Això no impedeix que des de Girona es continuï picant pedra per concretar alguna de les operacions que té a la taula i que van cap aquesta direcció. De candidats n'hi ha un grapat. Això sí, malgrat que bona part dels esforços se centren a incorporar un migcampista de caire defensiu -l'últim candidat seria Milla, del Tenerife-, també es té en compte la possibilitat de fitxar algun futbolista de perfil ofensiu, sobretot si marxa Gual. En aquest sentit és on apareix Pedro Porro.

Als seus 20 anys i després de créixer de manera meteòrica a Girona, on va passar del juvenil al primer equip en un tres i no res, viu ara una situació oposada al Valladolid. Allà el va enviar el Manchester City, després de comprar-lo per uns 12 milions d'euros. L'extremeny només ha jugat 13 partits entre Lliga i Copa i no entra en els plans de Sergio González. A Porro li interessa sortir per tenir més minuts i a Pucela estan disposats a cancel·lar la cessió. A Montilivi se'n podrien beneficiar. No és una operació prioritària, però s'ha valorat la possibilitat de poder comptar de nou amb ell.

Abans de centrar-se en el seu retorn, el club ha de tancar sortides. Gual és una possible opció, com també jugadors amb pocs minuts com Sebas Coris, Santi Bueno o Jordi Calavera. Tampoc es descarta que faci les maletes Àlex Gallar, amb ofertes i sense gaires minuts. L'Sporting hi està molt interessat. Qui està a prop de fer les maletes és el jove Pau Miguélez. El càntabre, propietat encara del Girona però cedit al Sevilla Atlètic (9 partits a Segona B i cap gol), està molt a prop de rescindir amb els de Montilivi i enfilar cap al Las Palmas.