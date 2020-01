El Girona acorda amb el Sevilla rescindir la cessió de Marc Gual

La breu etapa de Marc Gual al Girona ha escrit el seu punt i final. El club ha arribat a una entesa amb el Sevilla per cancel·lar l'acord de cessió del futbolista, que en un principi havia de jugar a Montilivi fins el proper 30 de juny. Finalment no serà així. El club ha optat per prescindir dels serveis del fins ara segon màxim golejador de la plantilla. El badaloní ha disputat 22 partits oficials en què ha anotat 6 gols. Gual reforçarà ara el Reial Madrid Castella, de la Segona Divisió B, que ha decidit incorporar un atacant arran les importants lesions que pateix a la davantera.