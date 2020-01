L'adeu de Gual, tret de sortida a una revolució a Montilivi

A darrera hora i a correcuita. El Girona ha esperat als dos últims dies del mes de gener per moure fitxa. S'ha treballat a l'ombra, picant pedra, aixecant el telèfon i buscant solucions per reactivar una plantilla que no funciona com s'esperava. Però a 30 de gener, l'únic moviment que fins ara s'ha produït és l'aterratge de Brandon Thomas, cedit per l'Osasuna fins al final d'aquesta temporada. Passen els dies i res canvia, encara que la intenció, i així es desprèn des del club, és que es produeixi una petita revolució entre avui i demà que serveixi per sacsejar el vestidor. Hi haurà canvis o això és el que s'espera. Entrades i sortides. El primer protagonista serà Marc Gual. Ja ho era ahir, perquè tot i entrenar-se amb absoluta normalitat al matí a La Vinya, va aprofitar per acomiadar-se dels seus companys. El seu adeu està cantat. S'havia de fer oficial ahir, però com ha passat d'altres vegades les negociacions han quedat aplaçades a l'espera que tot plegat es pugui concretar durant el dia d'avui. L'adeu del badaloní serà el tret de sortida del reguitzell d'anades i vingudes que es produiran al llarg de les properes hores. Almenys, aquesta és la intenció a Montilivi, on es continua tenint com a prioritat l'arribada d'un migcampista de tall defensiu, encara que no es descarta el fitxatge d'alguna peça més que reforci l'atac. Això sí, tot amanit amb alguna sortida més. A banda de Gual, futbolistes com Coris, Calavera o fins i tot Àlex Gallar són candidats per acabar fent les maletes.

L'alta de Brandon omplia fins al capdamunt el vestidor del Girona. Totes les fitxes quedaven ocupades, per la qual cosa, si es volia fitxar algú, era imprescindible donar alguna baixa. Una d'elles serà la de Marc Gual. Un futbolista que arribava, cedit pel Sevilla, el passat estiu i ho feia amb les idees ben clares. «El meu objectiu és que l'equip pugi per poder-me quedar aquí en propietat i d'aquesta manera fer-ho bé a Primera, que és el que tots volem», deia a principis de juliol, el dia de la seva presentació oficial. Mig any després, qui sap si el seu punt de vista ha canviat gaire. Segurament sí el del club. «Estic molt content que estigui aquí», assegurava llavors el director esportiu, Quique Cárcel. Ara, quan encara no s'ha arribat al mes de febrer, Gual posarà el punt i final a la seva breu etapa en clau blanc-i-vermella. El seu adeu es convertirà en el punt de partida d'una revolució que s'allargarà avui i demà, els últims dies del mercat d'hivern. Període amb molta feina als despatxos però sense encara pràcticament resultats. El davanter va arribar procedent del Sevilla i s'hi havia d'estar fins al 30 de juny, però la cessió, si finalment res es torça, quedarà cancel·lada. No ha importat que el badaloní s'hagi convertit en el segon màxim golejador de la plantilla en totes les competicions. Ni que hagi sigut un futbolista bastant utilitzat (22 partits, 16 d'ells com a titular), encara que no hagi acabat de trobar el seu forat a l'onze. La voluntat de sacsejar l'equip i la conseqüent necessitat de fer forat a una plantilla amb totes les fitxes ocupades obliga a donar baixes. Ell ha sigut un dels escollits. Se li ha obert la porta de sortida i també l'ha seduït la possibilitat de tenir més minuts al filial del Reial Madrid, que n'aconsegueix el préstec fins que s'acabi la present temporada. El Castella té baixes importants en atac. Amb Rodrigo Rodrigues fora de combat, la greu lesió de Pedro Ruiz va encendre les alarmes a Valdebebas. Superat el dilema de si fitxar era la millor opció, es va apostar per intentar convèncer Marc Gual, que ha accedit a la proposta. Ara només cal que totes les parts implicades s'acabin de posar d'acord. En un primer moment, el Girona tenia coll avall que tot s'acabaria tancant ahir, però l'acord s'ha acabat aplaçant.

Amb l'adeu cantat del badaloní, al vestidor hi haurà una taquilla lluire. En podrien ser més si fructifiquen algunes de les operacions que el club té al damunt de la taula i que es podrien concretar en les properes hores. Una d'elles és la de Sebas Coris, amb un peu i mig a fora. Només ha jugat 90 minuts aquest curs, repartit en tres estones a la Copa del Rei, i ni tan sols ha debutat a la Lliga. Se li busca una sortida perquè tingui minuts i pugui recuperar sensacions després de passar-se l'últim any gairebé en blanc. Àlex Gallar és un altre dels jugadors amb opcions de fer les maletes. Té propostes per canviar d'aires, però alhora el seu contracte (va signar amb el Girona fins al 30 de juny del 2023) i un elevat salari fan que la seva sortida no sigui senzilla. L'Sporting li va al darrere, tot i que està costant trobar la manera de tancar l'operació. L'acord amb el jugador seria una realitat; el que més està costant és que el club asturià li faci cabuda. Està intentant aconseguir marge amb les sortides de Neftali i Isma Cerro, però caldrà veure si amb això n'hi ha prou. Tampoc es descarta que la porta de sortida estigui oberta per a d'altres jugadors sense gaire protagonisme, com Diamanka, Calavera o Bueno, tots tres incorporats a l'estiu.



Pedro Porro i el pivot defensiu

Amb Marc Gual a punt de sortir i a l'espera d'anunciar l'adeu d'algun altre jugador, el Girona té fins demà a última hora del dia per reforçar la plantilla. La prioritat, com s'ha manifestat des del club cada dos per tres, és la de lligar un pivot defensiu. Una mancança que s'arrossega des del mes d'agost i que encara no s'ha cobert. Les primeres opcions han fallat i ara la direcció esportiva tanteja d'altres alternatives. Una d'elles és la de Luis Milla, migcampista del Tenerife. Una operació complexa perquè el madrileny és una peça important del conjunt canari i perquè la seva clàusula es dispara fins als cinc milions d'euros. Les últimes informacions asseguren que el Girona hauria ofert uns dos milions d'euros per ell i hauria inclòs algun jugador en l'operació. El club en demaria com a mínim tres i també un futbolista (a triar, Àlex Gallar), així que no s'arribaria a les pretensions. Milla ahir no va participar en l'entrenament que va realitzar el seu equip, cosa que va despertar tota mena d'especulacions. Cal recordar, això sí, que només unes hores abans havia jugat els 120 minuts d'una eliminatòria de Copa contra l'Athletic. Un altre futurible, en aquesta mateixa posició, és Christian Rivera. L'asturià, propietat del Las Palmas, està cedit al Leganés, on només ha disputat 7 partits. El seu nom també és a l'agenda.

Hi ha d'altres fronts oberts i més posicions que es volen reforçar. No es descarta l'aterratge d'un altre davanter, com tampoc el d'un futbolista de banda. En aquest sentit, el principal candidat és Pedro Porro. El jugador, cedit pel Manchester City al Valladolid, sap que ho té pelut per jugar amb el seu actual equip. Així li ho ha comunicat el seu entrenador, Sergio González, qui l'ha convidat a buscar-se la vida per tenir minuts, tenint en compte la seva projecció. El més probable és que es cancel·li el seu préstec i des de l'Etihad se li busqui un altre destí. Aquest serà el Girona, club que coneix a la perfecció i que li va donar l'oportunitat de debutar al futbol professional. Aquesta temporada, l'extremeny només ha disputat 13 partits, vuit dels quals sortint com a titular. A tot això, cal afegir que el jove atacant Pau Miguélez ha rescindit el contracte que l'unia amb el club de Montilivi i se'n va al Las Palmas.