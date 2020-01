El pas endavant d'Ignasi Miquel

Un cop oblidada la lesió que es va fer a la segona jornada al camp de l'Albacete i en línia ascendent cada partit, Ignasi Miquel s'ha consolidat com a titular indiscutible. El central cedit pel Getafe ha jugat complertes les quatre últimes jornades de Lliga així com els 120 minuts del partit de Copa a Cartagena i s'ha guanyat la confiança de Martí per davant d'Alcalá i Ramalho. Amb experiència a la categoria (Lugo i Ponferradina), Miquel és conscient que encara queda molta Lliga i descarta, en cap cas, llençar la tovallola en la lluita per l'ascens. Miquel va voler subratllar ahir que l'equip està «amb ganes i motivat» per aconseguir l'objectiu en els partits que resten per acabar la temporada. «L'equip té actitud i ganes de continuar lluitant. Contra l'Oviedo es va veure. En cap moment hi ha la sensació de rendir-se». Miquel va reiterar que diumenge passat el Girona va millorar en «intensitat i actitud» i va fer un pas endavant. Ara tocarà confirmar-lo diumenge al camp del Fuenlabrada (12.00). «És un rival directe i si guanyem els podem passar i tornar als llocs de promoció. Guanyar-hi seria un gran reforç, però no serà gens fàcil», va destacar.

D'altra banda, Miquel ha confirmat que es quedarà a Montilivi fins a final de temporada i ha descartat el seu retorn al Getafe abans del tancament del mercat. Miquel, doncs, no es mourà del Girona, cosa que no poden dir Gual i algun altre dels que han estat els seus companys. «Això és futbol i al final tots hem estat en moments així, d'entrar o de sortir a darrera hora», deia Miquel, que, tanmateix, reconeixia que la plantilla està «una mica a l'expectativa». Tot i això, el de Corbera manté que «l'equip entrena bé i té el cap al partit a Fuenlabrada».



Suport a Oncolliga

El defensa blanc-i-vermell és la imatge de la nova campanya de la Fundació Oncolliga Girona («Fem un gol al càncer») per tal de captar nous socis i donants per a l'entitat. El jugador barceloní va exposar ahir a La Vinya els motius pels quals s'ha decidit a engrescar-se amb aquest projecte social. «Els futbolistes també som persones. No som millors que ningú ni de cap altre món. El càncer és una malaltia del dia a dia i que afecta molta gent. Amb aquest projecte puc ajudar gent que ho està patint», va explicar Miquel durant la presentació de la campanya al costat de la presidenta de l'entitat, Lluïsa Ferrer.

Miquel ja va tenir l'oportunitat de participar en una acció solidària durant les passades festes de Nadal quan va acompanyar els voluntaris de l'entitat a visitar malalts a l'hospital Josep Trueta de Girona. «Va ser una experiència molt bonica», confessa. En aquest sentit, Ferrer considera que «explicar els serveis de l'entitat amb el suport de figures mediàtiques com l'Ignasi pot animar molta gent a fer-se soci per poder fer un bon gol al càncer, tal com diu l'eslògan de la campanya».