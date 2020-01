Coris es desvincula del Girona

El Girona ha anunciat aquesta tarda la rescissió del contracte de Sebas Coris. El migcampista de Tossa de Mar es desvincula del conjunt de Montilivi i té via lliure per incorporar-se a l'Oviedo abans no es tanqui el mercat a mitjanit. Coris només ha participat tres estones a la Copa del Rei contra Linares, Cartagena i Vila-real aquest curs amb el conjunt gironí. El selvatà posa punt i final a una etapa al primer equip de tres temporades i mitja. Entremig hi ha hagut dues cessions a l'Osasuna i el Nàstic. Coris espera ara que l'Oviedo alliberi massa salarial per incorporar-s'hi.